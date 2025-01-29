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Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии
Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T03:55+0300
2025-01-29T03:55+0300
2025-01-29T03:55+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
литва
эстония
белоруссия
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"Они вышли из энергокольца, которое изначально и было построено для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Конечно, она у них снижается. Не стоит ожидать, что у них свет погаснет на 10 часов в сутки. Но будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до некоего совершенства надежность работы энергосистемы. Допустим, сейчас какое-то китайское судно якорем нечаянно отрубит линию электропередач, которая проходит по дну Балтийского моря, и надежность сразу существенно упадет", - сказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. В этой ситуации энергосистемы Балтии могут остаться отделенными от всех энергосистем и иметь сложности с поддержанием частоты в энергосистеме... В аварийном режиме странам Балтии стоит рассчитывать в основном, на собственную генерацию", - отметила главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Также эксперты добавили, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией.
"Передача электроэнергии между Россией и Белоруссией будет проходить по тем же линиям, что и ранее", - отметила Высоковских. С ней согласен и Юшков, который добавил, что до выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ это энергокольцо просто позволяло большему количеству стран друг друга подстраховывать.
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мировая экономика, литва, эстония, белоруссия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии
Аналитики Юшков: страны Прибалтики рискуют снизить надежность энергоснабжения
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"Они вышли из энергокольца, которое изначально и было построено для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Конечно, она у них снижается. Не стоит ожидать, что у них свет погаснет на 10 часов в сутки. Но будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до некоего совершенства надежность работы энергосистемы. Допустим, сейчас какое-то китайское судно якорем нечаянно отрубит линию электропередач, которая проходит по дну Балтийского моря, и надежность сразу существенно упадет", - сказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. В этой ситуации энергосистемы Балтии могут остаться отделенными от всех энергосистем и иметь сложности с поддержанием частоты в энергосистеме... В аварийном режиме странам Балтии стоит рассчитывать в основном, на собственную генерацию", - отметила главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Также эксперты добавили, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией.
"Передача электроэнергии между Россией и Белоруссией будет проходить по тем же линиям, что и ранее", - отметила Высоковских. С ней согласен и Юшков, который добавил, что до выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ это энергокольцо просто позволяло большему количеству стран друг друга подстраховывать.