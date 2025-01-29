Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250129/eksperty-854512512.html
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии
Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T03:55+0300
2025-01-29T03:55+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
литва
эстония
белоруссия
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854512512.jpg?1738112149
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Они вышли из энергокольца, которое изначально и было построено для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Конечно, она у них снижается. Не стоит ожидать, что у них свет погаснет на 10 часов в сутки. Но будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до некоего совершенства надежность работы энергосистемы. Допустим, сейчас какое-то китайское судно якорем нечаянно отрубит линию электропередач, которая проходит по дну Балтийского моря, и надежность сразу существенно упадет", - сказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. В этой ситуации энергосистемы Балтии могут остаться отделенными от всех энергосистем и иметь сложности с поддержанием частоты в энергосистеме... В аварийном режиме странам Балтии стоит рассчитывать в основном, на собственную генерацию", - отметила главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе. Также эксперты добавили, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией. "Передача электроэнергии между Россией и Белоруссией будет проходить по тем же линиям, что и ранее", - отметила Высоковских. С ней согласен и Юшков, который добавил, что до выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ это энергокольцо просто позволяло большему количеству стран друг друга подстраховывать.
литва
эстония
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, литва, эстония, белоруссия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
03:55 29.01.2025
 
Эксперты предупредили Прибалтику о рисках отключения электроэнергии

Аналитики Юшков: страны Прибалтики рискуют снизить надежность энергоснабжения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"Они вышли из энергокольца, которое изначально и было построено для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Конечно, она у них снижается. Не стоит ожидать, что у них свет погаснет на 10 часов в сутки. Но будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до некоего совершенства надежность работы энергосистемы. Допустим, сейчас какое-то китайское судно якорем нечаянно отрубит линию электропередач, которая проходит по дну Балтийского моря, и надежность сразу существенно упадет", - сказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. В этой ситуации энергосистемы Балтии могут остаться отделенными от всех энергосистем и иметь сложности с поддержанием частоты в энергосистеме... В аварийном режиме странам Балтии стоит рассчитывать в основном, на собственную генерацию", - отметила главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Также эксперты добавили, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией.
"Передача электроэнергии между Россией и Белоруссией будет проходить по тем же линиям, что и ранее", - отметила Высоковских. С ней согласен и Юшков, который добавил, что до выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ это энергокольцо просто позволяло большему количеству стран друг друга подстраховывать.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЛИТВАЭСТОНИЯБЕЛОРУССИЯИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала