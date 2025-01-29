Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/posevnaya-854529031.html
Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России
Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России
Посевная кампания 2025 года в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше средних многолетних показателей, заявил научный руководитель Гидрометцентра... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:09+0300
2025-01-29T15:10+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_0:25:3553:2023_1920x0_80_0_0_647640c428d3ac8af9eac75c4d804326.jpg
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Посевная кампания 2025 года в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше средних многолетних показателей, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая на Всероссийском агрономическом совещании. "Все факторы, которые могут повлиять на оценку позднего или раннего срока посевов, были использованы. На основе экспертных оценок, на европейской части страны посевная начнется практически повсеместно на 5-7 дней раньше сроков", - заявил он. Также он подчеркнул, что по оценкам Гидрометцентра, самая ранняя посевная кампания начнется в Крыму в первой декаде марта, а затем на юге России – в первой декаде апреля. Однако есть вероятность заморозков в центральной части России - от 20% до 40%, особенно в первой декаде мая. Также вероятность заморозков есть и в южной части страны, но там она находится на отметке 20-25%, а "в центре европейской России эта ситуация существенная", уточнил Вильфанд. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что экспертная работа по оценке старта посевной кампании была проведена впервые при взаимодействии с Минсельхозом России. "Вот эта работа должна быть поставлена на методическую основу, должны быть проведены научные эксперименты на ретроспективном материале", - заключил Вильфанд. В мае 2024 года в европейской части России произошли сильные заморозки, которые, по словам главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, стали причиной гибели чуть более 1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, а еще 700 тысяч гектаров пострадало от неблагоприятных условий.
https://1prime.ru/20241117/produkty-852850419.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_0b9c3427adac1c78b78c82abd39594b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
15:09 29.01.2025 (обновлено: 15:10 29.01.2025)
 
Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России

Вильфанд: посевная в европейской части России начнется на неделю раньше обычного

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы.
Посевные работы. - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Посевная кампания 2025 года в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше средних многолетних показателей, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.
"Все факторы, которые могут повлиять на оценку позднего или раннего срока посевов, были использованы. На основе экспертных оценок, на европейской части страны посевная начнется практически повсеместно на 5-7 дней раньше сроков", - заявил он.
Также он подчеркнул, что по оценкам Гидрометцентра, самая ранняя посевная кампания начнется в Крыму в первой декаде марта, а затем на юге России – в первой декаде апреля.
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
Урожай в закромах, а цены вверх: что случилось осенью-2024
17 ноября 2024, 04:04
Однако есть вероятность заморозков в центральной части России - от 20% до 40%, особенно в первой декаде мая. Также вероятность заморозков есть и в южной части страны, но там она находится на отметке 20-25%, а "в центре европейской России эта ситуация существенная", уточнил Вильфанд.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что экспертная работа по оценке старта посевной кампании была проведена впервые при взаимодействии с Минсельхозом России. "Вот эта работа должна быть поставлена на методическую основу, должны быть проведены научные эксперименты на ретроспективном материале", - заключил Вильфанд.
В мае 2024 года в европейской части России произошли сильные заморозки, которые, по словам главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, стали причиной гибели чуть более 1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, а еще 700 тысяч гектаров пострадало от неблагоприятных условий.
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала