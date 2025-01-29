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Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России

Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Спрогнозированы сроки начала посевной в Европейской части России

Посевная кампания 2025 года в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше средних многолетних показателей, заявил научный руководитель Гидрометцентра... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T15:09+0300

2025-01-29T15:09+0300

2025-01-29T15:10+0300

экономика

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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Посевная кампания 2025 года в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше средних многолетних показателей, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая на Всероссийском агрономическом совещании. "Все факторы, которые могут повлиять на оценку позднего или раннего срока посевов, были использованы. На основе экспертных оценок, на европейской части страны посевная начнется практически повсеместно на 5-7 дней раньше сроков", - заявил он. Также он подчеркнул, что по оценкам Гидрометцентра, самая ранняя посевная кампания начнется в Крыму в первой декаде марта, а затем на юге России – в первой декаде апреля. Однако есть вероятность заморозков в центральной части России - от 20% до 40%, особенно в первой декаде мая. Также вероятность заморозков есть и в южной части страны, но там она находится на отметке 20-25%, а "в центре европейской России эта ситуация существенная", уточнил Вильфанд. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что экспертная работа по оценке старта посевной кампании была проведена впервые при взаимодействии с Минсельхозом России. "Вот эта работа должна быть поставлена на методическую основу, должны быть проведены научные эксперименты на ретроспективном материале", - заключил Вильфанд. В мае 2024 года в европейской части России произошли сильные заморозки, которые, по словам главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, стали причиной гибели чуть более 1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, а еще 700 тысяч гектаров пострадало от неблагоприятных условий.

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