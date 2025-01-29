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В РСА рассказали о частоте страховых случаев по ОСАГО таксистами - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В РСА рассказали о частоте страховых случаев по ОСАГО таксистами
В РСА рассказали о частоте страховых случаев по ОСАГО таксистами - 29.01.2025, ПРАЙМ
В РСА рассказали о частоте страховых случаев по ОСАГО таксистами
Частота страховых случаев по полисам ОСАГО, оформленным таксистами, составила 22,2% в 2024 году, они попадали в аварии в 5 раз чаще, чем водители других... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T02:46+0300
2025-01-29T02:46+0300
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евгений уфимцев
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Частота страховых случаев по полисам ОСАГО, оформленным таксистами, составила 22,2% в 2024 году, они попадали в аварии в 5 раз чаще, чем водители других легковых автомобилей, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Согласно статистике РСА, по итогам 2024 года частота страховых случаев по такси составила 22,2%. Для сравнения – тот же показатель среди обычных легковых автомобилей находится на отметке в 4,3%", - подсчитали в союзе. "Такси – это высокорисковый вид перевозок, они попадают в аварии в пять раз чаще, чем другие легковые автомобили на дорогах. Кроме того, только половина таксистов придерживается требований российского законодательства – по оценкам экспертов, на данный момент по ОСАГО застрахованы примерно 50% автомобилей, зарегистрированных с целью использования в качестве такси. При этом динамику в данной сфере все же можно охарактеризовать как положительную – так, в 2022 году по ОСАГО было корректно застраховано лишь 40% такси", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Однако безопасность поездок такси не растет пропорционально стоимости проезда, считают в союзе. Согласно расчетам РСА, в целом по РФ стоимость ОСАГО в расчете на одну поездку такси для пассажира не превышает 4 рублей, а ОСГОП – 50 копеек за поездку. При этом, учитывая аварийность этого вида транспорта, страховка ОСГОП – явно не лишняя опция. С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие распространение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) на перевозки легковыми такси. Однако по состоянию на декабрь 2024 года было заключено примерно в 2,5 раза меньше таких договоров ОСГОП, чем числится официальных легковых такси в России. Так, в 2024 году было выдано свыше 1 миллиона краткосрочных полисов ОСАГО (сроком от 1 дня до 3 месяцев), заключенных в отношении такси, также указали страховщики. В НССО придерживаются мнения, что минимальный срок действия "коротких" полисов ОСГОП должен составлять не менее 10 дней, поскольку только заявления перевозчиков на получение разрешений на основную деятельность от уполномоченных госорганов рассматриваются от 3 до 5 суток. Страховщики считают, что минимальный срок действия договора ОСГОП и бюрократические процедуры в отношении перевозчиков должны соотноситься друг с другом.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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40
бизнес, москва, рф, евгений уфимцев, рса, нссо
Бизнес, МОСКВА, РФ, Евгений Уфимцев, РСА, НССО
02:46 29.01.2025
 
В РСА рассказали о частоте страховых случаев по ОСАГО таксистами

РСА: таксисты в 2024 году попадали в аварии в пять раз чаще других водителей

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Частота страховых случаев по полисам ОСАГО, оформленным таксистами, составила 22,2% в 2024 году, они попадали в аварии в 5 раз чаще, чем водители других легковых автомобилей, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Согласно статистике РСА, по итогам 2024 года частота страховых случаев по такси составила 22,2%. Для сравнения – тот же показатель среди обычных легковых автомобилей находится на отметке в 4,3%", - подсчитали в союзе.
"Такси – это высокорисковый вид перевозок, они попадают в аварии в пять раз чаще, чем другие легковые автомобили на дорогах. Кроме того, только половина таксистов придерживается требований российского законодательства – по оценкам экспертов, на данный момент по ОСАГО застрахованы примерно 50% автомобилей, зарегистрированных с целью использования в качестве такси. При этом динамику в данной сфере все же можно охарактеризовать как положительную – так, в 2022 году по ОСАГО было корректно застраховано лишь 40% такси", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
Однако безопасность поездок такси не растет пропорционально стоимости проезда, считают в союзе. Согласно расчетам РСА, в целом по РФ стоимость ОСАГО в расчете на одну поездку такси для пассажира не превышает 4 рублей, а ОСГОП – 50 копеек за поездку. При этом, учитывая аварийность этого вида транспорта, страховка ОСГОП – явно не лишняя опция.
С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие распространение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) на перевозки легковыми такси. Однако по состоянию на декабрь 2024 года было заключено примерно в 2,5 раза меньше таких договоров ОСГОП, чем числится официальных легковых такси в России. Так, в 2024 году было выдано свыше 1 миллиона краткосрочных полисов ОСАГО (сроком от 1 дня до 3 месяцев), заключенных в отношении такси, также указали страховщики.
В НССО придерживаются мнения, что минимальный срок действия "коротких" полисов ОСГОП должен составлять не менее 10 дней, поскольку только заявления перевозчиков на получение разрешений на основную деятельность от уполномоченных госорганов рассматриваются от 3 до 5 суток. Страховщики считают, что минимальный срок действия договора ОСГОП и бюрократические процедуры в отношении перевозчиков должны соотноситься друг с другом.
 
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