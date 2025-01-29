https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854516522.html

В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России

В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ

В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России

США не пойдут на внезапную отмену санкций против России, многое будет зависеть от вероятной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:17+0300

2025-01-29T09:17+0300

2025-01-29T09:17+0300

экономика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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АНКАРА, 29 янв – ПРАЙМ. США не пойдут на внезапную отмену санкций против России, многое будет зависеть от вероятной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. "Я думаю, что еще есть время для отмены санкций против России, потому что война на Украине вызвала множество проблем между США и Россией во многих областях. Было бы слишком оптимистично ожидать, что они внезапно закончатся. Однако если встреча пройдет хорошо, она может привести к некоторым позитивным изменениям в среднесрочной перспективе. Тем не менее, снятие некоторых санкций до окончания войны может заставить мир вздохнуть с облегчением", - сказал собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854491384.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин, дональд трамп