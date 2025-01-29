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В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России
В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России
США не пойдут на внезапную отмену санкций против России, многое будет зависеть от вероятной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:17+0300
2025-01-29T09:17+0300
экономика
россия
сша
владимир путин
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АНКАРА, 29 янв – ПРАЙМ. США не пойдут на внезапную отмену санкций против России, многое будет зависеть от вероятной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. "Я думаю, что еще есть время для отмены санкций против России, потому что война на Украине вызвала множество проблем между США и Россией во многих областях. Было бы слишком оптимистично ожидать, что они внезапно закончатся. Однако если встреча пройдет хорошо, она может привести к некоторым позитивным изменениям в среднесрочной перспективе. Тем не менее, снятие некоторых санкций до окончания войны может заставить мир вздохнуть с облегчением", - сказал собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:17 29.01.2025
 
В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России

Аналитик Юджель: судьбу санкций против России определит встреча Путина и Трампа

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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АНКАРА, 29 янв – ПРАЙМ. США не пойдут на внезапную отмену санкций против России, многое будет зависеть от вероятной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
"Я думаю, что еще есть время для отмены санкций против России, потому что война на Украине вызвала множество проблем между США и Россией во многих областях. Было бы слишком оптимистично ожидать, что они внезапно закончатся. Однако если встреча пройдет хорошо, она может привести к некоторым позитивным изменениям в среднесрочной перспективе. Тем не менее, снятие некоторых санкций до окончания войны может заставить мир вздохнуть с облегчением", - сказал собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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