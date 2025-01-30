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Суд отложил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии на Украине активов Сбербанка - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Суд отложил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии на Украине активов Сбербанка
Суд отложил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии на Украине активов Сбербанка - 30.01.2025, ПРАЙМ
Суд отложил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии на Украине активов Сбербанка
Арбитражный суд Московской области отложил на 3 марта заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:52+0300
2025-01-30T12:52+0300
финансы
украина
сбербанк
суд
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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 3 марта заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Причины отложения неизвестны, так как процесс проходит в закрытом режиме. В ноябре суд удовлетворил соответствующие ходатайства Генпрокуратуры и Сбербанка, указавших на "чувствительность рассматриваемого вопроса" и заявивших, что закрытый режим необходим для сохранения служебной информации и банковской тайны. Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направляла в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно. В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке". Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.
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финансы, украина, сбербанк, суд
Финансы, УКРАИНА, Сбербанк, суд
12:52 30.01.2025
 
Суд отложил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии на Украине активов Сбербанка

Суд отложил на март иск Генпрокуратуры РФ об изъятии на Украине активов Сбербанка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 3 марта заседание по иску Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Причины отложения неизвестны, так как процесс проходит в закрытом режиме. В ноябре суд удовлетворил соответствующие ходатайства Генпрокуратуры и Сбербанка, указавших на "чувствительность рассматриваемого вопроса" и заявивших, что закрытый режим необходим для сохранения служебной информации и банковской тайны.
Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках.
В ноябре и январе Генпрокуратура направляла в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно.
В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке".
Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков.
СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.
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