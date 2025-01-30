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Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике

Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике - 30.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике

Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали будущую динамику стоимости электроэнергии для жителей стран Прибалтики после остановки энергосистемы БРЭЛЛ:... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T03:57+0300

2025-01-30T03:57+0300

2025-01-30T03:57+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

прибалтика

эстония

литва

игорь юшков

сергей пикин

фонд национальной энергетической безопасности

фонд энергетического развития

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали будущую динамику стоимости электроэнергии для жителей стран Прибалтики после остановки энергосистемы БРЭЛЛ: одни ждут существенного роста цен, другие отмечают, что там и без того высокие цены, которые определяются другими факторами. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Самая главная проблема для них (жителей Прибалтики - ред.) - это не столько понижение надежности энергоснабжения, сколько то, что из России и Белоруссии можно было купить дешевую электроэнергию по сравнению с европейскими ценами. То есть цены в Прибалтике будут существенно расти", - прокомментировал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что жителям Прибалтики не привыкать к дорогой жизни. "По сути, их ценовая политика определяется рынками скандинавских стран. Если есть дефицит какой-то генерации, например, атомная станция где-то остановилась – у них сразу растут цены, или кабель порвался, якорем задели – снова растут цены", - сказал он. "Как это (выход из БРЭЛЛ - ред.) повлияет на потребителей, на надежность электроснабжения и стоимость электроэнергии в нормальном режиме, зависит от соглашений, достигнутых странами Балтии и ЕЭС", - добавила инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских. Эксперты считают, что после выхода Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ риски безопасности стабильного энергоснабжения возрастут. Как объяснила Высоковских, при возможном повреждении кабелей передачи электричества между Литвой и Польшей или Швецией, Прибалтика будет вынуждена рассчитывать только на собственную генерацию. Пока не ясно, повлияют ли эти риски на ценовую политику для потребителей. В декабре 2024 года был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.

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мировая экономика, прибалтика, эстония, литва, игорь юшков, сергей пикин, фонд национальной энергетической безопасности, фонд энергетического развития, еэс