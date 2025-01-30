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Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике
Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике - 30.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике
Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали будущую динамику стоимости электроэнергии для жителей стран Прибалтики после остановки энергосистемы БРЭЛЛ:... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T03:57+0300
2025-01-30T03:57+0300
2025-01-30T03:57+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
прибалтика
эстония
литва
игорь юшков
сергей пикин
фонд национальной энергетической безопасности
фонд энергетического развития
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали будущую динамику стоимости электроэнергии для жителей стран Прибалтики после остановки энергосистемы БРЭЛЛ: одни ждут существенного роста цен, другие отмечают, что там и без того высокие цены, которые определяются другими факторами.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"Самая главная проблема для них (жителей Прибалтики - ред.) - это не столько понижение надежности энергоснабжения, сколько то, что из России и Белоруссии можно было купить дешевую электроэнергию по сравнению с европейскими ценами. То есть цены в Прибалтике будут существенно расти", - прокомментировал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что жителям Прибалтики не привыкать к дорогой жизни. "По сути, их ценовая политика определяется рынками скандинавских стран. Если есть дефицит какой-то генерации, например, атомная станция где-то остановилась – у них сразу растут цены, или кабель порвался, якорем задели – снова растут цены", - сказал он.
"Как это (выход из БРЭЛЛ - ред.) повлияет на потребителей, на надежность электроснабжения и стоимость электроэнергии в нормальном режиме, зависит от соглашений, достигнутых странами Балтии и ЕЭС", - добавила инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских.
Эксперты считают, что после выхода Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ риски безопасности стабильного энергоснабжения возрастут. Как объяснила Высоковских, при возможном повреждении кабелей передачи электричества между Литвой и Польшей или Швецией, Прибалтика будет вынуждена рассчитывать только на собственную генерацию. Пока не ясно, повлияют ли эти риски на ценовую политику для потребителей.
В декабре 2024 года был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
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мировая экономика, прибалтика, эстония, литва, игорь юшков, сергей пикин, фонд национальной энергетической безопасности, фонд энергетического развития, еэс
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, Прибалтика, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, Игорь Юшков, Сергей Пикин, Фонд национальной энергетической безопасности, Фонд энергетического развития, ЕЭС
Эксперты рассказали о будущем цен на электроэнергию в Прибалтике
Эксперты прогнозируют рост цен на электроэнергию в Прибалтике после остановки БРЭЛЛ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали будущую динамику стоимости электроэнергии для жителей стран Прибалтики после остановки энергосистемы БРЭЛЛ: одни ждут существенного роста цен, другие отмечают, что там и без того высокие цены, которые определяются другими факторами.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"Самая главная проблема для них (жителей Прибалтики - ред.) - это не столько понижение надежности энергоснабжения, сколько то, что из России и Белоруссии можно было купить дешевую электроэнергию по сравнению с европейскими ценами. То есть цены в Прибалтике будут существенно расти", - прокомментировал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что жителям Прибалтики не привыкать к дорогой жизни. "По сути, их ценовая политика определяется рынками скандинавских стран. Если есть дефицит какой-то генерации, например, атомная станция где-то остановилась – у них сразу растут цены, или кабель порвался, якорем задели – снова растут цены", - сказал он.
"Как это (выход из БРЭЛЛ - ред.) повлияет на потребителей, на надежность электроснабжения и стоимость электроэнергии в нормальном режиме, зависит от соглашений, достигнутых странами Балтии и ЕЭС", - добавила инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских.
Эксперты считают, что после выхода Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ риски безопасности стабильного энергоснабжения возрастут. Как объяснила Высоковских, при возможном повреждении кабелей передачи электричества между Литвой и Польшей или Швецией, Прибалтика будет вынуждена рассчитывать только на собственную генерацию. Пока не ясно, повлияют ли эти риски на ценовую политику для потребителей.
В декабре 2024 года был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.