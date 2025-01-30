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В Минсельхозе рассказали о динамике цен на хлеб
В Минсельхозе рассказали о динамике цен на хлеб - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о динамике цен на хлеб
Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:27+0300
2025-01-30T16:27+0300
2025-01-30T16:27+0300
экономика
сельское хозяйство
минсельхоз
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АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. "Себестоимость производства хлеба растет постоянно. Зерно в себестоимости производства хлеба не является основной составляющей. В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции", - объяснил Титов. По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024 году подорожали на 13,2%. С начала текущего года, по данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 0,75%.
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сельское хозяйство, минсельхоз, хлеб
Экономика, Сельское хозяйство, Минсельхоз, хлеб
В Минсельхозе рассказали о динамике цен на хлеб
Титов: динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции
АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов.
"Себестоимость производства хлеба растет постоянно. Зерно в себестоимости производства хлеба не является основной составляющей. В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции", - объяснил Титов.
По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024 году подорожали на 13,2%. С начала текущего года, по данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 0,75%.
В Зерновом союзе не ожидают роста цен на муку и хлеб