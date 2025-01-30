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Кишинев и Тирасполь обсудят вопросы поставок газа в Приднестровье

Кишинев и Тирасполь обсудят вопросы поставок газа в Приднестровье - 30.01.2025, ПРАЙМ

Кишинев и Тирасполь обсудят вопросы поставок газа в Приднестровье

Представители Кишинева и Тирасполя запланировали на 30 января переговоры, основной темой которых станут детали поставок газа в Приднестровский регион за счет... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T00:29+0300

2025-01-30T00:29+0300

2025-01-30T00:29+0300

энергетика

газ

приднестровье

кишинев

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КИШИНЕВ, 30 янв - ПРАЙМ. Представители Кишинева и Тирасполя запланировали на 30 января переговоры, основной темой которых станут детали поставок газа в Приднестровский регион за счет гранта Европейского союза. По информации Бюро по реинтеграции Молдавии (правительственная структура), встреча будет посвящена обсуждению механизма распределения энергоресурсов в условиях сложившегося энергокризиса. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА Энергетическая ситуация в регионе резко обострилась после прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и отказа Кишинева выплачивать долг "Газпрому". В результате и Молдавия, и Приднестровье оказались в условиях ограниченных поставок топлива. При этом Кишинев получает газ через альтернативные маршруты от европейских поставщиков, что привело к росту тарифов на энергоресурсы для населения, тогда как Тирасполь столкнулся с острой нехваткой топлива. По данным молдавского правительства, ЕС выделит 30 миллионов евро в качестве экстренного финансового гранта для закупки газа и производства электроэнергии. В рамках поддерживаемого ЕС механизма будет одобрен заем, позволяющий предоставить 3 миллиона кубометров газа для стабилизации ситуации в Приднестровье. РЕАКЦИЯ СТОРОН МИД Приднестровья приветствовал инициативу Евросоюза, отметив важность финансовой поддержки в условиях энергетического кризиса. В Тирасполе заявили, что ситуация остается крайне напряженной: в регионе действуют веерные отключения электроэнергии, в многоквартирных домах отсутствует отопление, а промышленные предприятия вынуждены сокращать или приостанавливать производство. В среду в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике Кишинева и Тирасполя, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. Согласно пресс-релизу Бюро по вопросам реинтеграции, молдавская сторона предложила Тирасполю альтернативные механизмы поставок энергоресурсов. В заявлении не приводятся подробности об этих поставках, однако отмечается, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе". Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выразил удивление такому подходу Кишинева. В своем обращении он напомнил, что на официальном сайте организации черным по белому написано о финансировании закупки и транспортировки природного газа для восстановления отопления и электроснабжения. По словам Красносельского, участвовавший в видеоконференции госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил, что предоставляемая европейская помощь не предполагает поставку газа для его использования с целью генерации электроэнергии для Приднестровья. "То есть использовать грантовые средства на выработку электричества собственными производственными ресурсами, по мнению Боросана, мы не можем. Зато нам предлагается поставка электроэнергии по неведомым маршрутам из непонятных источников. Молдавская сторона в этой дискуссии также не озвучила объемы газа, предполагаемые к поставке в Приднестровье в рамках европейского гуманитарного проекта для теплоэнергетики", - подчеркнул Красносельский. В свою очередь, молдавские власти заявляют о необходимости детального анализа всех аспектов нового маршрута транзита газа и компаний, которые примут участие в поставках. Согласно официальной позиции Кишинева, вопрос снабжения Приднестровья энергоресурсами требует прозрачных решений, соответствующих международным нормам. СВЯЗЬ С ПРЕДЫДУЩИМИ СОБЫТИЯМИ После прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем был приостановлен. Ранее руководство Приднестровья неоднократно призывало молдавскую сторону к продолжению диалога по энергетическим и политическим вопросам. Однако, по заявлению приднестровских представителей, их обращения остаются без ответа. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕГОВОРОВ Ожидается, что встреча 30 января позволит сторонам определить возможные шаги по обеспечению стабильных поставок газа. Однако, по мнению экспертов, окончательное урегулирование вопроса потребует дополнительных договоренностей, включая рассмотрение более долгосрочных механизмов снабжения Приднестровья энергоресурсами. По данным социологических исследований, 46% граждан Молдавии выступают за мирную интеграцию Приднестровья на условиях особого статуса. В этом контексте энергетический кризис может создать предпосылки для возобновления политического диалога между двумя берегами Днестра. Тем не менее, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от политической воли сторон, а также от позиций международных партнеров, вовлеченных в урегулирование конфликта.

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газ, приднестровье, кишинев, молдавия, майя санду, ес, газпром, мид