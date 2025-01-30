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Опрос показал, почему россияне отказываются от работы
Опрос показал, почему россияне отказываются от работы - 30.01.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, почему россияне отказываются от работы
Чуть более половины опрошенных россиян (52%) главной причиной отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования назвали низкую зарплату,... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T07:31+0300
2025-01-30T07:31+0300
2025-01-30T07:31+0300
общество
экономика
бизнес
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чуть более половины опрошенных россиян (52%) главной причиной отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования назвали низкую зарплату, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
"Низкое зарплатное предложение — основная причина отказа от работы для 52% опрошенных. 43% респондентов сделали это из-за дальней дороги. 38% выбрали более привлекательное предложение от другой компании", - говорится в данных.
Чуть меньше четверти россиян (22%) отказывались от вакансии, потому что им не нравились рабочие задачи, пятая часть (20%) из-за отношения к самой компании, а 18% опрошенных отметили несоответствие навыков и обязанностей. 17% сомневались, что смогут поладить с начальником, 8% респондентов передумывали менять работу, а 7% получали другое более удачное предложение.
Согласно данным сервиса, 19% респондентов вообще никогда не отказывались от предложенной работы, 23% делали это очень редко, 15% — редко, 34% — иногда, а 7% - часто. Еще 2% отказывались от работы после успешного собеседования очень часто.
"Поиск работы не обходится без разочарований, одним из которых является отказ работодателя после собеседования. 9% опрошенных признаются, что отказы поступают очень часто, у 17% это происходит часто, у 30% — иногда. 14% респондентов слышали такую обратную связь редко, а 15% — очень редко", - уточнили в исследовании.
По результатам опроса,15% респондентов никогда не получали отказов от работодателей.
В исследовании, которое проводилось в январе этого года, поучаствовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Данные о погрешности не приводятся.
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общество , бизнес
Общество , Экономика, Бизнес
Опрос показал, почему россияне отказываются от работы
"Работа.ру": 52% россиян отказались от работы из-за низкой зарплаты
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чуть более половины опрошенных россиян (52%) главной причиной отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования назвали низкую зарплату, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
"Низкое зарплатное предложение — основная причина отказа от работы для 52% опрошенных. 43% респондентов сделали это из-за дальней дороги. 38% выбрали более привлекательное предложение от другой компании", - говорится в данных.
Чуть меньше четверти россиян (22%) отказывались от вакансии, потому что им не нравились рабочие задачи, пятая часть (20%) из-за отношения к самой компании, а 18% опрошенных отметили несоответствие навыков и обязанностей. 17% сомневались, что смогут поладить с начальником, 8% респондентов передумывали менять работу, а 7% получали другое более удачное предложение.
Согласно данным сервиса, 19% респондентов вообще никогда не отказывались от предложенной работы, 23% делали это очень редко, 15% — редко, 34% — иногда, а 7% - часто. Еще 2% отказывались от работы после успешного собеседования очень часто.
"Поиск работы не обходится без разочарований, одним из которых является отказ работодателя после собеседования. 9% опрошенных признаются, что отказы поступают очень часто, у 17% это происходит часто, у 30% — иногда. 14% респондентов слышали такую обратную связь редко, а 15% — очень редко", - уточнили в исследовании.
По результатам опроса,15% респондентов никогда не получали отказов от работодателей.
В исследовании, которое проводилось в январе этого года, поучаствовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Данные о погрешности не приводятся.