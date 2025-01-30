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Опрос показал, почему россияне отказываются от работы

Опрос показал, почему россияне отказываются от работы - 30.01.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, почему россияне отказываются от работы

Чуть более половины опрошенных россиян (52%) главной причиной отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования назвали низкую зарплату,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T07:31+0300

2025-01-30T07:31+0300

2025-01-30T07:31+0300

общество

экономика

бизнес

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чуть более половины опрошенных россиян (52%) главной причиной отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования назвали низкую зарплату, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Низкое зарплатное предложение — основная причина отказа от работы для 52% опрошенных. 43% респондентов сделали это из-за дальней дороги. 38% выбрали более привлекательное предложение от другой компании", - говорится в данных. Чуть меньше четверти россиян (22%) отказывались от вакансии, потому что им не нравились рабочие задачи, пятая часть (20%) из-за отношения к самой компании, а 18% опрошенных отметили несоответствие навыков и обязанностей. 17% сомневались, что смогут поладить с начальником, 8% респондентов передумывали менять работу, а 7% получали другое более удачное предложение. Согласно данным сервиса, 19% респондентов вообще никогда не отказывались от предложенной работы, 23% делали это очень редко, 15% — редко, 34% — иногда, а 7% - часто. Еще 2% отказывались от работы после успешного собеседования очень часто. "Поиск работы не обходится без разочарований, одним из которых является отказ работодателя после собеседования. 9% опрошенных признаются, что отказы поступают очень часто, у 17% это происходит часто, у 30% — иногда. 14% респондентов слышали такую обратную связь редко, а 15% — очень редко", - уточнили в исследовании. По результатам опроса,15% респондентов никогда не получали отказов от работодателей. В исследовании, которое проводилось в январе этого года, поучаствовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Данные о погрешности не приводятся.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес