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Трамп откроет второй фронт против друзей Америки

Трамп откроет второй фронт против друзей Америки - 30.01.2025, ПРАЙМ

Трамп откроет второй фронт против друзей Америки

Идея президента США Дональда Трампа "сделать Америку снова великой" достойна уважения, но при слишком жестком подходе он может наломать дров. Трамп привык... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T04:04+0300

2025-01-30T04:04+0300

2025-01-30T04:04+0300

статья

мировая экономика

сша

китай

пекин

тарифы

повышение пошлин

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ, Олег Обухов. Идея президента США Дональда Трампа "сделать Америку снова великой" достойна уважения, но при слишком жестком подходе он может наломать дров. Трамп привык шантажом разорять и устранять конкурентов в бизнесе, однако в международной политике такой подход может привести к необратимым последствиям, считают опрошенные "Прайм" эксперты.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИгра на инстинктахРезкие заявления и действия президента США после возвращения в Белый дом вряд ли можно отнести к стратегии тонких маневров. Пока это напоминает поведение слона в посудной лавке. Решения, принимаемые им, часто основаны на инстинктивных реакциях, говорят политологи, а не на глубоком анализе ситуации. Одни государства, в частности, страны ЕС, опасаясь непредсказуемости и импульсивности Трампа, пытаются спешно придумать противоядие от возможных потрясений. Другие стремятся разработать стратегию защиты интересов от капризов американского президента, либо предъявить весомый пакет аргументов, на которые главе Белого дома нечем будет возразить.И такой подход в противостоянии с нынешней администрацией США наиболее оправдан, так как угроза введения новых американских тарифов создает неоднозначную ситуацию в мировой экономике, говорит старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа."Для Вашингтона такая политика может принести определенные выгоды: защиту внутренних производителей, новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений. Также это может стимулировать возвращение производств на территорию США и усилить переговорные позиции Белого дома. Однако для глобальной экономики повышение американских тарифов чревато значительными рисками. В частности, замедлением экономического роста из-за нарушения цепочек поставок и сокращения торговли. Следствием этого станет рост цен на импорт и ускорение инфляции. Кроме того, в условиях неопределенности стоит ожидать снижения международных инвестиций", – указывает эксперт.Кто на линии фронтаОсобую озабоченность вызывает возможность эскалации торговых войн между США и Китаем, а также распространение конфликтов на другие регионы, продолжает Ходжа. Наиболее уязвимыми окажутся экспортно-ориентированные экономики Азии и страны, сильно зависящие от торговли с США и Китаем. Например, Тайвань, Южная Корея, страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом в меньшей степени торговые войны коснутся России, предполагает кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."С 2022 года Россия сократила торговые отношения с США до минимума из-за санкционной политики Вашингтона. Скорее можно предположить, что Россия окажет Китаю в ответ такую же умеренную поддержку, приняв на себя часть поставок оборудования и вытесняя американские компании с китайского рынка", – не исключает экономист.Сохраняя баланс в тарифной войнеКак бы ни складывалась ситуация, стратегию противостояния в тарифной войне с США выработать Москве точно не помешает. Хотя бы потому что Россия никогда не дискриминировала одних торговых партнеров в ущерб другим. Стоит понимать также, что фрагментация мировой торговли повлечет целый ряд проблем. Негативных последствий будет значительно больше, чем позитивных, предупреждает кандидат экономических наук, доцент ИОН Президентской академии РАНХиГС Андрей Челюскин"Во-первых, прямым результатом начала торговых войн будет падение цен на сырье в ожидании сокращения производства. Во-вторых, КНР является крупнейшим производителем по многим видам продукции в мире – от стали до легкой промышленности. При закрытии традиционных рынков сбыта и стагнации внутреннего спроса в КНР все больше товаров будет идти в Россию. В таком случае возникает риск для отечественных производителей, и без того испытывающих проблемы в условиях высокой ключевой ставки Банка России", – подчеркивает эксперт.Петля протекционизмаАнонсированная Трампом политика протекционизма полностью отвечает его предвыборному лозунгу – "Сделаем Америку великой снова". Собственно, это предполагает, в том числе, импортозамещение и поддержку конкретно американского производителя. Введение заградительных пошлин поможет американцам конкурировать с промышленностью КНР и стран ЮВА. Как ни крути, а в США себестоимость производства выше, как и оплата труда, аренда, налоги.Желая поддержать местный бизнес, Трамп ориентируется не только на сохранение, но и на увеличение рабочих мест. Другая сторона медали протекционизма – рост цен, подстегивающий инфляцию в США, а также более заметное ослабление позиции доллара в мировой торговле. Просчитал ли нынешний президент все на сто шагов вперед – вопрос. Ведь в ответ на резкое ужесточение протекционизма Пекин, например, молчать не будет, уверен Зайнуллин."В первый президентский срок Трампа, который резко поднял таможенные тарифы на китайские электромобили, батареи и другую электронику из КНР, Пекин ответил ростом тарифов на американские продукты питания. Сопротивляться могут и страны Латинской Америки. Ответа "коллективного Запада" мы вряд ли дождемся. Он полностью зависит от США, особенно территории, где есть американские военные базы. Думаю, Трамп не дрогнет, если нужно будет устроить переворот, оранжевую революцию или прямую военную интервенцию в зависимых странах", – допускает аналитик.Китайский узелЕвропа и ее экономика действительно находятся сейчас в очень уязвимом положении. Пока не ясно, что может потребовать от Брюсселя Дональд Трамп. Скорее всего, в том числе и по политическим мотивам, США будут настаивать, чтобы ЕС снизил зависимость от Китая – поставщика и рынка сбыта. Однако внутри ЕС такая позиция Штатов спровоцирует жаркие споры, ожидает Челюскин."Не все хотели бы играть в эти геополитические игры, многих раздражает надменная политика Еврокомиссии по отношению к отдельным странам-членам, поэтому консенсус по данному вопросу вряд ли возможен. Но и усидеть на двух стульях вряд ли получится. Нет сомнений, что европейские производители продолжат искать более комфортные условия для бизнеса и в США, и в Азии. Это еще больше ослабит потенциал производства Европы, и достижение даже весьма скромных темпов роста окажется ей не по силам", – отмечает эксперт.Угроза амбициям СШАДо кризиса в буквальном его понимании, конечно, еще далеко. К тому же выверенные действия властей КНР могут достаточно быстро развернуть ситуацию. Как это обычно и бывает, решительные шаги Пекина последуют, когда прояснится политика новой администрации США. В любом случае, уверены эксперты, Трампу и его команде, прежде чем палить по конкурентам и неугодным стрелами протекционизма, необходимо взвесить все "за" и "против" тарифной войны.Ведь на одной чаше весов – экономическое оживление производственного сектора и создание новых рабочих мест внутри страны, а на другой – риск потерянных возможностей на международной арене и вероятного усиления противостояния, как в экономике, так и в политике. Решимость ради скорого эффекта дело, конечно, похвальное, но быстро хорошо не бывает. Ведь Трамп, как следует из его же заявлений, рассчитывает не только на ближайшие экономические выгоды, но и на светлое будущее Америки. Разве США смогут достичь амбициозных целей в условиях жестких ссор с партнерами по международной арене?

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сша

китай

пекин

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, сша, китай, пекин, тарифы, повышение пошлин