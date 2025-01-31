https://1prime.ru/20250131/fitso-854589156.html
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину - 31.01.2025, ПРАЙМ
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину
Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T16:26+0300
2025-01-31T16:26+0300
2025-01-31T16:26+0300
энергетика
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право вето в Евросоюзе для вопросов, связанных с поддержкой Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине - ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим", - отметил он.Фицо также упомянул, что возможным ответом на решение Киева было бы использование словацким правительством права вето на уровне Европейского союза. Ранее Фицо также заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине со стороны ЕС, если вопрос с газовым транзитом не будет решен.
https://1prime.ru/20250130/fitso-854570851.html
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словакия, роберт фицо, ес
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, ЕС
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину, но пригрозил вето в ЕС
БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право вето в Евросоюзе для вопросов, связанных с поддержкой Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине - ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим", - отметил он.
Фицо также упомянул, что возможным ответом на решение Киева было бы использование словацким правительством права вето на уровне Европейского союза. Ранее Фицо также заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине со стороны ЕС, если вопрос с газовым транзитом не будет решен.
Фицо вновь призвал к продолжению транзита газа из России в ЕС