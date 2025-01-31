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Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину - 31.01.2025, ПРАЙМ
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину
Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T16:26+0300
2025-01-31T16:26+0300
энергетика
словакия
роберт фицо
ес
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право вето в Евросоюзе для вопросов, связанных с поддержкой Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине - ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим", - отметил он.Фицо также упомянул, что возможным ответом на решение Киева было бы использование словацким правительством права вето на уровне Европейского союза. Ранее Фицо также заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине со стороны ЕС, если вопрос с газовым транзитом не будет решен.
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словакия, роберт фицо, ес
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, ЕС
16:26 31.01.2025
 
Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину

Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину, но пригрозил вето в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право вето в Евросоюзе для вопросов, связанных с поддержкой Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине - ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим", - отметил он.
Фицо также упомянул, что возможным ответом на решение Киева было бы использование словацким правительством права вето на уровне Европейского союза. Ранее Фицо также заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине со стороны ЕС, если вопрос с газовым транзитом не будет решен.
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Фицо вновь призвал к продолжению транзита газа из России в ЕС
Вчера, 21:18
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯРоберт ФицоЕС
 
 
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