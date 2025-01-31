https://1prime.ru/20250131/fitso-854589156.html

Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину

Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину - 31.01.2025, ПРАЙМ

Фицо передумал останавливать энергопоставки на Украину

Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:26+0300

2025-01-31T16:26+0300

2025-01-31T16:26+0300

энергетика

словакия

роберт фицо

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg

БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Братислава не прекратит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом транзита газа, однако может использовать право вето в Евросоюзе для вопросов, связанных с поддержкой Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине - ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим", - отметил он.Фицо также упомянул, что возможным ответом на решение Киева было бы использование словацким правительством права вето на уровне Европейского союза. Ранее Фицо также заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине со стороны ЕС, если вопрос с газовым транзитом не будет решен.

https://1prime.ru/20250130/fitso-854570851.html

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, роберт фицо, ес