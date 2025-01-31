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Российские базовые станции LTE будут массово устанавливать в деревнях - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Российские базовые станции LTE будут массово устанавливать в деревнях
Российские базовые станции LTE будут массово устанавливать в деревнях - 31.01.2025, ПРАЙМ
Российские базовые станции LTE будут массово устанавливать в деревнях
Базовые станции LTE российского производства будут массово устанавливаться в малочисленных населенных пунктах страны с 2025 года в рамках программы устранения... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:31+0300
2025-01-31T14:31+0300
россия
минцифры
максут шадаев
технологии
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АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Базовые станции LTE российского производства будут массово устанавливаться в малочисленных населенных пунктах страны с 2025 года в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев на площадке Digital Almaty 2025. "В рамках подключения к LTE малочисленных населенных пунктов с 2025 года будут массово устанавливаться отечественные базовые станции", - сказал Шадаев. Ранее в январе Минцифры сообщало о том, что в 2025 году около 1,6 тысячи деревень и сел в России получат доступ к интернету. Они были определены в голосовании за малочисленные населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке. В октябре 2024 года глава министерства сообщал, что к 2027 году отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых. Также министр напомнил, что массовое производство базовых станций в России планируется начать в 2025 году. Проект устранения цифрового неравенства предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.
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россия, минцифры, максут шадаев, технологии
РОССИЯ, Минцифры, Максут Шадаев, Технологии
14:31 31.01.2025
 
Российские базовые станции LTE будут массово устанавливать в деревнях

Шадаев: российские базовые станции LTE будут массово устанавливаться в деревнях

"Большая тройка" сотовых операторов подала заявки на конкурс LTE
Большая тройка сотовых операторов подала заявки на конкурс LTE
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АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Базовые станции LTE российского производства будут массово устанавливаться в малочисленных населенных пунктах страны с 2025 года в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев на площадке Digital Almaty 2025.
"В рамках подключения к LTE малочисленных населенных пунктов с 2025 года будут массово устанавливаться отечественные базовые станции", - сказал Шадаев.
Ранее в январе Минцифры сообщало о том, что в 2025 году около 1,6 тысячи деревень и сел в России получат доступ к интернету. Они были определены в голосовании за малочисленные населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке.
В октябре 2024 года глава министерства сообщал, что к 2027 году отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых. Также министр напомнил, что массовое производство базовых станций в России планируется начать в 2025 году.
Проект устранения цифрового неравенства предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Российские аэропорты полностью перейдут на отечественное ПО, заявил Шадаев
9 августа 2024, 21:57
 
РОССИЯМинцифрыМаксут ШадаевТехнологии
 
 
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