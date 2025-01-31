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В Венгрии оценили шансы на прекращение санкций против России

В Венгрии оценили шансы на прекращение санкций против России - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Венгрии оценили шансы на прекращение санкций против России

Будапешт в случае, если Еврокомиссия (ЕК) не выполнит данные Венгрии гарантии по энергобезопасности, сможет воспользоваться правом вето и наконец положить конец | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T04:17+0300

2025-01-31T04:17+0300

2025-01-31T04:17+0300

энергетика

газ

экономика

венгрия

рф

будапешт

петер сийярто

марио драги

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ес

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БУДАПЕШТ, 31 янв - ПРАЙМ. Будапешт в случае, если Еврокомиссия (ЕК) не выполнит данные Венгрии гарантии по энергобезопасности, сможет воспользоваться правом вето и наконец положить конец санкциям против России, которые совершенно бесполезны и больше вредят самому Евросоюзу, заявил РИА Новости венгерский юрист в области энергетики Мате Тот. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Честно говоря, для Венгрии было бы хорошо, если бы ЕК не выполнила свои обязательства, и тогда Венгрия не голосовала бы больше за продление санкций против России, потому что на самом деле прекращение этих санкций было бы в интересах всех, и Венгрии, и всего Евросоюза", - сказал Тот. По словам эксперта, санкции, которые "разрушают естественные экономические отношения, связи и торговлю между Евросоюзом и Россией, совершенно бессмысленны и контрпродуктивны", а согласно докладу экс-премьера Италии и экс-главы Европейского центробанка Марио Драги, конкурентоспособность ЕС падает в последние годы именно из-за отсутствия выгодных российских энергоносителей. При этом аналитик отметил, что если ЕК выполнит данные Венгрии гарантии, для Будапешта это тоже будет хорошо, потому что "безопасности энергопоставок в Венгрию очень угрожает Украина, так что обеспечить соблюдение гарантий действительно важно". Сийярто ранее заявил, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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