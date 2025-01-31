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Станцию метро "Площадь Восстания" подключат к новому терминалу ВСМ - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Станцию метро "Площадь Восстания" подключат к новому терминалу ВСМ
Станцию метро "Площадь Восстания" подключат к новому терминалу ВСМ - 31.01.2025, ПРАЙМ
Станцию метро "Площадь Восстания" подключат к новому терминалу ВСМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Станцию метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге подключат к обслуживанию нового терминала будущей высокоскоростной... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T01:08+0300
2025-01-31T01:08+0300
бизнес
экономика
санкт-петербург
москва
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Станцию метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге подключат к обслуживанию нового терминала будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на первом этапе, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Прежде всего терминал будет подключен к станции "Площадь Восстания" и Московскому вокзалу крытыми галереями по принципу "сухие ноги"... Также мы построим второй выход со станции "Лиговский проспект" Лахтинско-Правобережной линии. Состыкуем терминал с будущей станцией "Лиговский проспект-2" Красносельско-Калининской линии. Это предусмотрено в одобренном в январе проекте. В дальнейшем станция войдет в новый пусковой участок от "Каретной" до "Суворовской" и "Полюстровского проспекта". Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города", - сказал он в эфире Телеканала "78". Ранее сообщалось, что новый терминал будущей высокоскоростной железнодорожной ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет интегрирован в историческую застройку Северной столицы с учетом использования зданий бывших складов Кокоревых. В январе 2025 года в Петербурге был согласован облик терминала будущей ВСМ. По данным комитета по градостроительству и архитектуре, проектируемый терминал будет вплотную примыкать к Московскому вокзалу. Предлагаемые планировочные решения сохраняют основные исторические здания складов Кокоревых. Так, здания будут включены в технологию работы современного терминала, а основная часть его новых площадей будет поднята над ними. Предусмотрено три подъезда к терминалу: с Лиговского проспекта, с улицы Военной и по проектируемому продолжению Днепропетровской улицы (с выездом на улицу Черняховского). Пассажиров ВСМ в центре Северной столицы будут принимать две существующие станции метро. Запланировано создание второго выхода со станции "Лиговский проспект-1" Лахтинско-Правобережной линии. В дальнейшем к обслуживанию терминала ВСМ планируется подключить вестибюль станции "Лиговский проспект-2" строящейся Красносельско-Калининской линии. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года. Планируется, что пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
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96
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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бизнес, санкт-петербург, москва, петербург, александр беглов
Бизнес, Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Петербург, Александр Беглов
01:08 31.01.2025
 
Станцию метро "Площадь Восстания" подключат к новому терминалу ВСМ

Беглов: станцию метро "Площадь Восстания" подключат к новому терминалу ВСМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Станцию метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге подключат к обслуживанию нового терминала будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на первом этапе, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Прежде всего терминал будет подключен к станции "Площадь Восстания" и Московскому вокзалу крытыми галереями по принципу "сухие ноги"... Также мы построим второй выход со станции "Лиговский проспект" Лахтинско-Правобережной линии. Состыкуем терминал с будущей станцией "Лиговский проспект-2" Красносельско-Калининской линии. Это предусмотрено в одобренном в январе проекте. В дальнейшем станция войдет в новый пусковой участок от "Каретной" до "Суворовской" и "Полюстровского проспекта". Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Ранее сообщалось, что новый терминал будущей высокоскоростной железнодорожной ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет интегрирован в историческую застройку Северной столицы с учетом использования зданий бывших складов Кокоревых. В январе 2025 года в Петербурге был согласован облик терминала будущей ВСМ. По данным комитета по градостроительству и архитектуре, проектируемый терминал будет вплотную примыкать к Московскому вокзалу. Предлагаемые планировочные решения сохраняют основные исторические здания складов Кокоревых. Так, здания будут включены в технологию работы современного терминала, а основная часть его новых площадей будет поднята над ними. Предусмотрено три подъезда к терминалу: с Лиговского проспекта, с улицы Военной и по проектируемому продолжению Днепропетровской улицы (с выездом на улицу Черняховского). Пассажиров ВСМ в центре Северной столицы будут принимать две существующие станции метро. Запланировано создание второго выхода со станции "Лиговский проспект-1" Лахтинско-Правобережной линии. В дальнейшем к обслуживанию терминала ВСМ планируется подключить вестибюль станции "Лиговский проспект-2" строящейся Красносельско-Калининской линии.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года. Планируется, что пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
 
ЭкономикаБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАПетербургАлександр Беглов
 
 
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