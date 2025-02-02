https://1prime.ru/20250202/birzha-854565068.html

Пять самых выигрышных биржевых стратегий: на чем заработать в 2025 году

Пять самых выигрышных биржевых стратегий: на чем заработать в 2025 году - 02.02.2025, ПРАЙМ

Пять самых выигрышных биржевых стратегий: на чем заработать в 2025 году

На фондовом рынке существует несколько подходов в принятии инвестиционных решений. Самыми популярными и самыми известными можно назвать три: | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T05:05+0300

2025-02-02T05:05+0300

2025-02-02T05:05+0300

мнения аналитиков

инвестиции

уоррен баффет

портфельные инвестиции

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МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. На фондовом рынке существует несколько подходов в принятии инвестиционных решений. Самыми популярными и самыми известными можно назвать три:Апологеты того или иного подхода очень любят спорить, какой же из них работает лучше, и я думаю, что спор этот будет бесконечным. Но в каждом из них есть свои представители. Так, например, ярким представителем "фундаменталистов" является хорошо известный и не только в инвестиционных кругах Уоррен Баффет. К "технарям" можно отнести таких людей как Билл Уильямс, а к "портфельщикам" - отца пассивного инвестирования Джона Богла.Однако из-за особенностей человеческого мышления, о которых отлично писал в своих работах профессор поведенческой экономики Даниэль Канеман, многим инвесторам, особенно начинающим, более логичным и понятным, кажется именно фундаментальный анализ, несмотря на недостатки, которые присутствуют в моделях оценки для определения справедливой стоимости. Инвесторов, которые пользуются таким подходом часто называют сток-пикерами (выборщиками акций), хотя формально этот подход не ограничивается только акциями. Я, как инвестор, тоже люблю фундаментальный анализ и с интересом занимаюсь оценкой некоторых компаний. Но всё-таки моя основа инвестиций — это портфельный подход. Между тем, я с интересом читаю аналитику, построенную на фундаментальном анализе. Достаточно грубо такую аналитику можно разделить на три большие категории:Очевидно, что в каждой категории есть свои плюсы и минусы и возможности для недобросовестных практик на рынке ценных бумаг. Наименьшими возможностями для манипуляций обладают как раз независимые агентства и компании. Например, в России одним из представителей последних является RANKS - научно-исследовательская IT-компания, занимающаяся оценкой инвестиционной привлекательности компаний всего мира.Я попросил их представить список микротрендов, которые в целом могут повлиять на инвестиционные решения в 2025-2026 годов. И вот они:Несмотря на то, что в базе моего подхода лежат портфельные инвестиции, я тоже часть портфеля размещаю в акции конкретных эмитентов, которые называю "альфа-скакунами". Это те бумаги, которые могут быть потенциально более интересны, чем покупка индексного фонда на широкий рынок. Выбор акций происходит каждый месяц и по условиям отбора их должно быть не менее пяти.Если вернуться к эффективным стратегиям управления портфелем инвестиций, то в моем случае его можно назвать как "пассивный с элементами активного управления". В комплексе он строится на четырёх основных подходах:1. Формирование иммунизированной части портфеля из облигаций.2. Инвестирования большой части портфеля в широко-диверсифицированные фонды (в основном ETF)3. Добавление небольшой части отдельных ценных бумаг эмитентов, перспективы которых я считаю более "радужными", чем у рынка в целом - тех самых "альфа-скакунов".4. Страхование (хеджирование) портфеля в периоды наиболее неопределенные и тем более, нерациональные с фундаментальной точки зрения.Пятая стратегия – постоянное самообучение и "прокачка" себя как инвестораЗавершить настоящую статью я хотел бы общим напутствием. За более, чем 20 лет в инвестициях я стал менее категоричен. Я уверен, что каждый из подходов имеет право на жизнь. Но экономика в целом и инвестиции в частности - это постоянно развивающиеся организмы, и поэтому самое страшное, что может сделать инвестор - это перестать учиться и исследовать новые возможности. Будьте готовы к постоянному совершенствованию, так как именно оно является залогом вашего успеха на фондовом рынке.Автор - Алексей Бачеров, доцент, академический руководитель программы "Финансовые и фондовые рынки" Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

мнения аналитиков, инвестиции, уоррен баффет, портфельные инвестиции