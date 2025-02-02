Пять самых выигрышных биржевых стратегий: на чем заработать в 2025 году

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. На фондовом рынке существует несколько подходов в принятии инвестиционных решений. Самыми популярными и самыми известными можно назвать три:Апологеты того или иного подхода очень любят спорить, какой же из них работает лучше, и я думаю, что спор этот будет бесконечным. Но в каждом из них есть свои представители. Так, например, ярким представителем "фундаменталистов" является хорошо известный и не только в инвестиционных кругах Уоррен Баффет. К "технарям" можно отнести таких людей как Билл Уильямс, а к "портфельщикам" - отца пассивного инвестирования Джона Богла.Однако из-за особенностей человеческого мышления, о которых отлично писал в своих работах профессор поведенческой экономики Даниэль Канеман, многим инвесторам, особенно начинающим, более логичным и понятным, кажется именно фундаментальный анализ, несмотря на недостатки, которые присутствуют в моделях оценки для определения справедливой стоимости. Инвесторов, которые пользуются таким подходом часто называют сток-пикерами (выборщиками акций), хотя формально этот подход не ограничивается только акциями. Я, как инвестор, тоже люблю фундаментальный анализ и с интересом занимаюсь оценкой некоторых компаний. Но всё-таки моя основа инвестиций — это портфельный подход. Между тем, я с интересом читаю аналитику, построенную на фундаментальном анализе. Достаточно грубо такую аналитику можно разделить на три большие категории:Очевидно, что в каждой категории есть свои плюсы и минусы и возможности для недобросовестных практик на рынке ценных бумаг. Наименьшими возможностями для манипуляций обладают как раз независимые агентства и компании. Например, в России одним из представителей последних является RANKS - научно-исследовательская IT-компания, занимающаяся оценкой инвестиционной привлекательности компаний всего мира.Я попросил их представить список микротрендов, которые в целом могут повлиять на инвестиционные решения в 2025-2026 годов. И вот они:Несмотря на то, что в базе моего подхода лежат портфельные инвестиции, я тоже часть портфеля размещаю в акции конкретных эмитентов, которые называю "альфа-скакунами". Это те бумаги, которые могут быть потенциально более интересны, чем покупка индексного фонда на широкий рынок. Выбор акций происходит каждый месяц и по условиям отбора их должно быть не менее пяти.Если вернуться к эффективным стратегиям управления портфелем инвестиций, то в моем случае его можно назвать как "пассивный с элементами активного управления". В комплексе он строится на четырёх основных подходах:1. Формирование иммунизированной части портфеля из облигаций.2. Инвестирования большой части портфеля в широко-диверсифицированные фонды (в основном ETF)3. Добавление небольшой части отдельных ценных бумаг эмитентов, перспективы которых я считаю более "радужными", чем у рынка в целом - тех самых "альфа-скакунов".4. Страхование (хеджирование) портфеля в периоды наиболее неопределенные и тем более, нерациональные с фундаментальной точки зрения.Пятая стратегия – постоянное самообучение и "прокачка" себя как инвестораЗавершить настоящую статью я хотел бы общим напутствием. За более, чем 20 лет в инвестициях я стал менее категоричен. Я уверен, что каждый из подходов имеет право на жизнь. Но экономика в целом и инвестиции в частности - это постоянно развивающиеся организмы, и поэтому самое страшное, что может сделать инвестор - это перестать учиться и исследовать новые возможности. Будьте готовы к постоянному совершенствованию, так как именно оно является залогом вашего успеха на фондовом рынке.Автор - Алексей Бачеров, доцент, академический руководитель программы "Финансовые и фондовые рынки" Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. На фондовом рынке существует несколько подходов в принятии инвестиционных решений. Самыми популярными и самыми известными можно назвать три:
1.
технический анализ (построен на исследовании истории цен на торгуемые активы с применением различных индикаторов и графических паттернов);
2.
фундаментальный анализ (использует различные модели оценки справедливой стоимости активов);
3.
портфельные инвестиции (в нем упор делается на исследования зависимостей между классами активов для того чтобы максимизировать ожидаемую доходность при минимизации риска).
Апологеты того или иного подхода очень любят спорить, какой же из них работает лучше, и я думаю, что спор этот будет бесконечным. Но в каждом из них есть свои представители. Так, например, ярким представителем "фундаменталистов" является хорошо известный и не только в инвестиционных кругах Уоррен Баффет. К "технарям" можно отнести таких людей как Билл Уильямс, а к "портфельщикам" - отца пассивного инвестирования Джона Богла.
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Однако из-за особенностей человеческого мышления, о которых отлично писал в своих работах профессор поведенческой экономики Даниэль Канеман, многим инвесторам, особенно начинающим, более логичным и понятным, кажется именно фундаментальный анализ, несмотря на недостатки, которые присутствуют в моделях оценки для определения справедливой стоимости. Инвесторов, которые пользуются таким подходом часто называют сток-пикерами (выборщиками акций), хотя формально этот подход не ограничивается только акциями.
Я, как инвестор, тоже люблю фундаментальный анализ и с интересом занимаюсь оценкой некоторых компаний. Но всё-таки моя основа инвестиций — это портфельный подход. Между тем, я с интересом читаю аналитику, построенную на фундаментальном анализе. Достаточно грубо такую аналитику можно разделить на три большие категории:
Sell side (обычно готовится брокерским домами и инвестиционными банками с целью привлечь внимание клиентов к той или иной ценной бумаги)
Buy side (аналитика, которую используют институциональные управляющие и фонды для формирования собственных портфелей)
Независимые аналитические агентства и компании, которые это делают с целью развития собственного бренда и демонстрации экспертности, чтобы в последствии заработать на консалтинге
Очевидно, что в каждой категории есть свои плюсы и минусы и возможности для недобросовестных практик на рынке ценных бумаг. Наименьшими возможностями для манипуляций обладают как раз независимые агентства и компании. Например, в России одним из представителей последних является RANKS - научно-исследовательская IT-компания, занимающаяся оценкой инвестиционной привлекательности компаний всего мира.
Я попросил их представить список микротрендов, которые в целом могут повлиять на инвестиционные решения в 2025-2026 годов. И вот они:
Замедление розничного и корпоративного кредитования;
Замещение розничного кредитования рассрочками;
Плавное ослабление денежно-кредитной политики;
Стагнация / снижение доходов девелоперов;
Замедление роста экономики (ВВП) и инфляции;
Мягкая контролируемая девальвация рубля;
Снижение бюджетного импульса в экономике;
Рост налоговой нагрузки для неинновационных отраслей;
Оптимизация расходов закредитованных компаний и холдингов;
Сокращение инвестпрограмм в капиталоёмких областях экономики;
Стимулирование выхода на IPO посредством предоставления льгот;
Тема мирных переговоров останется в повестке и продолжит оказывать влияние на поведение капитала, в т.ч. нерезидентов.
Несмотря на то, что в базе моего подхода лежат портфельные инвестиции, я тоже часть портфеля размещаю в акции конкретных эмитентов, которые называю "альфа-скакунами". Это те бумаги, которые могут быть потенциально более интересны, чем покупка индексного фонда на широкий рынок. Выбор акций происходит каждый месяц и по условиям отбора их должно быть не менее пяти.
Если вернуться к эффективным стратегиям управления портфелем инвестиций, то в моем случае его можно назвать как "пассивный с элементами активного управления". В комплексе он строится на четырёх основных подходах:
1. Формирование иммунизированной части портфеля из облигаций.
2. Инвестирования большой части портфеля в широко-диверсифицированные фонды (в основном ETF)
3. Добавление небольшой части отдельных ценных бумаг эмитентов, перспективы которых я считаю более "радужными", чем у рынка в целом - тех самых "альфа-скакунов".
4. Страхование (хеджирование) портфеля в периоды наиболее неопределенные и тем более, нерациональные с фундаментальной точки зрения.
Пятая стратегия – постоянное самообучение и "прокачка" себя как инвестора
Завершить настоящую статью я хотел бы общим напутствием. За более, чем 20 лет в инвестициях я стал менее категоричен. Я уверен, что каждый из подходов имеет право на жизнь. Но экономика в целом и инвестиции в частности - это постоянно развивающиеся организмы, и поэтому самое страшное, что может сделать инвестор - это перестать учиться и исследовать новые возможности. Будьте готовы к постоянному совершенствованию, так как именно оно является залогом вашего успеха на фондовом рынке.
Автор - Алексей Бачеров, доцент, академический руководитель программы "Финансовые и фондовые рынки" Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
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