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У потерпевшего крушение в Черном море танкера остался один танкер

У потерпевшего крушение в Черном море танкера остался один танкер - 02.02.2025, ПРАЙМ

У потерпевшего крушение в Черном море танкера остался один танкер

Судовладелец потерпевшего крушение в Черном море танкера "Волгонефть-239" сообщил РИА Новости, что у них остался только один танкер, не требующий ремонта, еще... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T06:42+0300

2025-02-02T06:42+0300

2025-02-02T06:42+0300

энергетика

россия

керчь

севастополь

дон

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КРАСНОДАР, 2 фев - ПРАЙМ. Судовладелец потерпевшего крушение в Черном море танкера "Волгонефть-239" сообщил РИА Новости, что у них остался только один танкер, не требующий ремонта, еще четыре - на стадии или в ожидании ремонта. "Танкеров это серии осталось пять - три в ремонте, два - в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи - аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться. Другой - на реке Дон, он в нормальном состоянии. Все техосмотры производятся в судоремонтных предприятиях. Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов", - сказал представитель судовладельца "Волгатранснефть". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

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россия, керчь, севастополь, дон