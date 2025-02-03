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Пошлины Трампа на канадскую сталь привели к отмене контрактов, сообщают СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Пошлины Трампа на канадскую сталь привели к отмене контрактов, сообщают СМИ
Пошлины Трампа на канадскую сталь привели к отмене контрактов, сообщают СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Пошлины Трампа на канадскую сталь привели к отмене контрактов, сообщают СМИ
Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую сталь уже привело к отмене контрактов и замедлению заказов, сообщает телеканал CBC. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T17:43+0300
2025-02-03T18:16+0300
сша
канада
дональд трамп
джастин трюдо
пошлины
сталь
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую сталь уже привело к отмене контрактов и замедлению заказов, сообщает телеканал CBC. "Мы тесно интегрированы с американскими отраслями, и это приведёт к огромным потрясениям для нас. Они уже ощущаются. Контракты отменяются, заявки аннулируются, и это уже сказалось на цене стали", - приводит телеканал слова президента Канадского института сталелитейной промышленности Кинана Лумиса. Как сообщает CBC, крупнейшие металлургические компании Канады, такие как Stelco, уже фиксируют снижение заказов со стороны США. По словам главы местного профсоюза Рона Уэллса, предприятие опасается возможных сокращений, несмотря на обещания американских владельцев Cleveland Cliffs Inc. сохранить рабочие места. Эксперты предупредили о возможных исходах ситуации, которые включают в себя дальнейшее снижение объема производства и, как следствие, рост безработицы в регионе.Однако, как отмечает Лумис, канадская сталелитейная отрасль уже сталкивалась с подобным кризисом в 2018 году. "Этот торговый конфликт - временное явление. Мы сумеем справиться", - заявил он. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. Также в Канаде в ответ на действия США начали изымать из продажи американский алкоголь.
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сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо, пошлины, сталь
США, КАНАДА, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, пошлины, Сталь
17:43 03.02.2025 (обновлено: 18:16 03.02.2025)
 
Пошлины Трампа на канадскую сталь привели к отмене контрактов, сообщают СМИ

CBC: сталелитейные компании Канады отменяют контракты из-за тарифов США

© fotolia.com / svedoliverПустой склад
Пустой склад - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / svedoliver
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую сталь уже привело к отмене контрактов и замедлению заказов, сообщает телеканал CBC.
"Мы тесно интегрированы с американскими отраслями, и это приведёт к огромным потрясениям для нас. Они уже ощущаются. Контракты отменяются, заявки аннулируются, и это уже сказалось на цене стали", - приводит телеканал слова президента Канадского института сталелитейной промышленности Кинана Лумиса.
Как сообщает CBC, крупнейшие металлургические компании Канады, такие как Stelco, уже фиксируют снижение заказов со стороны США. По словам главы местного профсоюза Рона Уэллса, предприятие опасается возможных сокращений, несмотря на обещания американских владельцев Cleveland Cliffs Inc. сохранить рабочие места.
Эксперты предупредили о возможных исходах ситуации, которые включают в себя дальнейшее снижение объема производства и, как следствие, рост безработицы в регионе.
Однако, как отмечает Лумис, канадская сталелитейная отрасль уже сталкивалась с подобным кризисом в 2018 году. "Этот торговый конфликт - временное явление. Мы сумеем справиться", - заявил он.
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. Также в Канаде в ответ на действия США начали изымать из продажи американский алкоголь.
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Канада вводит ограничения на алкоголь из США в ответ на пошлины
10:18
 
СШАКАНАДАДональд ТрампДжастин ТрюдопошлиныСталь
 
 
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