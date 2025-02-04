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ФАС обобщила практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой
ФАС обобщила практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой - 04.02.2025, ПРАЙМ
ФАС обобщила практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила разъяснения в территориальные органы для формирования единообразной практики в сфере закупок... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:24+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила разъяснения в территориальные органы для формирования единообразной практики в сфере закупок лекарственных препаратов под патентной защитой, сообщили в службе. "ФАС обобщила правоприменительную практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой. Служба направила соответствующие разъяснения в территориальные органы. Информационное письмо призвано сформировать единообразную практику в сфере закупок лекарственных препаратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно Гражданскому кодексу РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение. В соответствии с законом о контрактной системе, заказчик при осуществлении закупки на поставку лекарственных препаратов устанавливает требования к товару в соответствии с положениями ГК РФ. В свою очередь ФАС уделяет внимание вопросам соблюдения интеллектуальных прав. Служба напоминает, что выход воспроизведенного лекарственного препарата на рынок до получения на него принудительной лицензии или иного разрешения на использование изобретения или до истечения срока действия патента на оригинал без согласия правообладателя является недобросовестной конкуренцией. Так, служба рассказала, что выявила нарушение антимонопольного законодательства в введении компанией ООО "АксельФарм" в оборот лекарственного препарата "Осимертиниб" (производитель – ООО "ОнкоТаргет"). Правообладателем препарата является компания "АстраЗенека АБ", которая не давала согласия на использование своего изобретения. Срок действия патента на препарат истекает в 2032 году. Подход соответствует международной практике по соблюдению прав интеллектуальной собственности. Таким образом, если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке лекарственного препарата "Осимертиниб" производства ООО "ОнкоТаргет", то такая заявка должна быть отклонена как нарушающая действующее законодательство. Позицию ФАС России по закупке лекарственных препаратов, в отношении которых действует патентное право, поддержал Арбитражный суд Москвы.
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россия, фас рф, лекарства
РОССИЯ, ФАС РФ, лекарства
ФАС обобщила практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой
ФАС обобщила правоприменительную практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила разъяснения в территориальные органы для формирования единообразной практики в сфере закупок лекарственных препаратов под патентной защитой, сообщили в службе.
"ФАС обобщила правоприменительную практику в сфере закупок лекарств под патентной защитой. Служба направила соответствующие разъяснения в территориальные органы. Информационное письмо призвано сформировать единообразную практику в сфере закупок лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно Гражданскому кодексу РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение. В соответствии с законом о контрактной системе, заказчик при осуществлении закупки на поставку лекарственных препаратов устанавливает требования к товару в соответствии с положениями ГК РФ.
В свою очередь ФАС уделяет внимание вопросам соблюдения интеллектуальных прав. Служба напоминает, что выход воспроизведенного лекарственного препарата на рынок до получения на него принудительной лицензии или иного разрешения на использование изобретения или до истечения срока действия патента на оригинал без согласия правообладателя является недобросовестной конкуренцией.
Так, служба рассказала, что выявила нарушение антимонопольного законодательства в введении компанией ООО "АксельФарм" в оборот лекарственного препарата "Осимертиниб" (производитель – ООО "ОнкоТаргет"). Правообладателем препарата является компания "АстраЗенека АБ", которая не давала согласия на использование своего изобретения. Срок действия патента на препарат истекает в 2032 году. Подход соответствует международной практике по соблюдению прав интеллектуальной собственности.
Таким образом, если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке лекарственного препарата "Осимертиниб" производства ООО "ОнкоТаргет", то такая заявка должна быть отклонена как нарушающая действующее законодательство. Позицию ФАС России по закупке лекарственных препаратов, в отношении которых действует патентное право, поддержал Арбитражный суд Москвы.
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