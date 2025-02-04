https://1prime.ru/20250204/opros-854647348.html

Опрос показал, как школьники ищут подработку

Опрос показал, как школьники ищут подработку - 04.02.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как школьники ищут подработку

Репетиторство стало самым распространенным способом подработки у российских подростков, другие распространенные варианты заработка - работа в онлайне, раздача... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T07:07+0300

2025-02-04T07:07+0300

2025-02-04T07:07+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Репетиторство стало самым распространенным способом подработки у российских подростков, другие распространенные варианты заработка - работа в онлайне, раздача флаеров и работа курьером, говорится в исследовании международного оператора экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформы "Фоксфорд", его данные есть у РИА Новости. "Подростки пробуют себя в разных видах деятельности: каждый пятый занимался репетиторством, 17% работали в онлайне, 14% раздавали флаеры, а 12% были курьерами. Среди других популярных вариантов - работа в пунктах выдачи заказов и на складах, которые выбрали по 10% участников опроса", - сказано в исследовании. Опыт временной занятости есть у каждого третьего респондента, и еще 40% опрошенных хотели бы найти подработку. Желание обрести финансовую независимость - основная причина, по которой школьники ищут работу. Другой распространенной причиной стала возможность развивать полезные навыки и получать профессиональный опыт; реже подростки ищут заработок, чтобы помочь семье. Чаще всего школьники ищут вакансии через друзей и знакомых. Каждый третий использует сайты для поиска работы, более 20% находят подработку через социальные сети и еще примерно столько же обращаются напрямую к работодателям. "Больше четверти школьников в свободное от учебы время готовы трудиться за зарплату от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, еще 26% стремятся к доходу в 20-30 тысяч, а 12% не зацикливаются на сумме: главное для них - наличие работы. Это поколение ценит гибкость: 45% подростков предпочитают работать несколько раз в неделю, а 23% - несколько раз в месяц. Такой подход позволяет совмещать работу с увлечениями и отдыхом", - уточняется в исследовании. Исследование проводилось в декабре 2024 и январе 2025 года, в нем приняло участие 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , технологии