https://1prime.ru/20250204/pribyl-854661987.html

Чистая прибыль PepsiCo в 2024 году увеличилась на 5,6%

Чистая прибыль PepsiCo в 2024 году увеличилась на 5,6% - 04.02.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль PepsiCo в 2024 году увеличилась на 5,6%

Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в 2024 году поднялась на 5,6% по сравнению с 2023 | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:51+0300

2025-02-04T14:51+0300

2025-02-04T14:51+0300

экономика

pepsico

бизнес

прибыль

чистая прибыль

https://cdnn.1prime.ru/img/83347/11/833471131_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40fb0e1ca7b915dbe8390afd46552e07.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в 2024 году поднялась на 5,6% по сравнению с 2023 годом, до 9,578 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 6,95 доллара по сравнению с 6,56 доллара годом ранее. Годовая выручка компании незначительно выросла (на 0,4%), до 91,854 миллиарда долларов. Органический рост выручки за год оценивается в 2%. По итогам четвертого квартала компания нарастила чистую прибыль на 17% год к году, до 1,523 миллиарда долларов. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 1,11 доллара после 0,94 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 1,96 доллара при прогнозе в 1,95 доллара. Квартальная выручка компании снизилась на 0,23% и составила 27,784 миллиарда долларов, прогноз составлял 28,38 миллиарда. Органический рост выручки в четвертом квартале составил 2,1%. Компания ожидает роста органической выручки на 1-3% в 2025 году. На предторгах акции дешевеют на 2,3%. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников.

https://1prime.ru/20250204/pribyl-854652119.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

pepsico, бизнес, прибыль, чистая прибыль