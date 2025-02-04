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На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы

На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы - 04.02.2025, ПРАЙМ

На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы

Строительство нового завода по глубокой переработке рыбы на юге Сахалина завершат до конца этого года, сырьем станет сельдь, которая зашла в прибрежные воды... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T03:36+0300

2025-02-04T03:36+0300

2025-02-04T03:36+0300

экономика

бизнес

промышленность

южно-сахалинск

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев – ПРАЙМ. Строительство нового завода по глубокой переработке рыбы на юге Сахалина завершат до конца этого года, сырьем станет сельдь, которая зашла в прибрежные воды после 60-летнего перерыва, сообщает правительство региона. "Объект возводится в селе Озерском Корсаковского района. Основным сырьем для промышленного предприятия станет сахалино-хоккайдская сельдь залива Анива, вылов которой возобновился впервые за 60 лет. Губернатор Валерий Лимаренко провел выездную встречу с инвестором, возводящим в регионе новый объект рыбохозяйственной отрасли", - отмечает пресс-служба правительства. Проект реализует ООО "Гавань", входящее в группу компаний "Гидрострой" – рыбохозяйственный холдинг, основанный в Сахалинской области в 1991 году. Новый завод строится по федеральной программе инвестиционных квот. "Гидрострой" направит на объект порядка 5,4 миллиарда рублей собственных средств, а по завершении строительства получит квоты на вылов 27 тысяч тонн минтая и тихоокеанской сельди. Перерабатывающий завод даст 250 новых рабочих мест и станет частью рыбохозяйственного комплекса в 2026 году. По данным специалистов, мощность переработки составит 600 тонн в сутки. Основной продукцией будет рыбное филе, но завод планирует наладить полную переработку отходов производства и выпускать также до 30 тонн рыбной муки в сутки. "Завод в Озерском будет ориентирован на новую сырьевую базу – сельдь, которая пришла в залив Анива. Я рассчитываю, что здесь будут добывать рыбу не только для промышленной переработки, но и для того, чтобы сахалинцы могли получить свежую сельдь к своему столу", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.

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бизнес, промышленность, южно-сахалинск, сахалин