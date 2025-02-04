https://1prime.ru/20250204/sahalin-854646121.html
На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы
На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы - 04.02.2025, ПРАЙМ
На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы
Строительство нового завода по глубокой переработке рыбы на юге Сахалина завершат до конца этого года, сырьем станет сельдь, которая зашла в прибрежные воды... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T03:36+0300
2025-02-04T03:36+0300
2025-02-04T03:36+0300
экономика
бизнес
промышленность
южно-сахалинск
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854646121.jpg?1738629400
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев – ПРАЙМ. Строительство нового завода по глубокой переработке рыбы на юге Сахалина завершат до конца этого года, сырьем станет сельдь, которая зашла в прибрежные воды после 60-летнего перерыва, сообщает правительство региона.
"Объект возводится в селе Озерском Корсаковского района. Основным сырьем для промышленного предприятия станет сахалино-хоккайдская сельдь залива Анива, вылов которой возобновился впервые за 60 лет. Губернатор Валерий Лимаренко провел выездную встречу с инвестором, возводящим в регионе новый объект рыбохозяйственной отрасли", - отмечает пресс-служба правительства.
Проект реализует ООО "Гавань", входящее в группу компаний "Гидрострой" – рыбохозяйственный холдинг, основанный в Сахалинской области в 1991 году. Новый завод строится по федеральной программе инвестиционных квот. "Гидрострой" направит на объект порядка 5,4 миллиарда рублей собственных средств, а по завершении строительства получит квоты на вылов 27 тысяч тонн минтая и тихоокеанской сельди.
Перерабатывающий завод даст 250 новых рабочих мест и станет частью рыбохозяйственного комплекса в 2026 году.
По данным специалистов, мощность переработки составит 600 тонн в сутки. Основной продукцией будет рыбное филе, но завод планирует наладить полную переработку отходов производства и выпускать также до 30 тонн рыбной муки в сутки.
"Завод в Озерском будет ориентирован на новую сырьевую базу – сельдь, которая пришла в залив Анива. Я рассчитываю, что здесь будут добывать рыбу не только для промышленной переработки, но и для того, чтобы сахалинцы могли получить свежую сельдь к своему столу", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
южно-сахалинск
сахалин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, южно-сахалинск, сахалин
Экономика, Бизнес, Промышленность, Южно-Сахалинск, Сахалин
На юге Сахалина построят завод по глубокой переработке рыбы
На юге Сахалина построят новый завод по глубокой переработке рыбы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев – ПРАЙМ. Строительство нового завода по глубокой переработке рыбы на юге Сахалина завершат до конца этого года, сырьем станет сельдь, которая зашла в прибрежные воды после 60-летнего перерыва, сообщает правительство региона.
"Объект возводится в селе Озерском Корсаковского района. Основным сырьем для промышленного предприятия станет сахалино-хоккайдская сельдь залива Анива, вылов которой возобновился впервые за 60 лет. Губернатор Валерий Лимаренко провел выездную встречу с инвестором, возводящим в регионе новый объект рыбохозяйственной отрасли", - отмечает пресс-служба правительства.
Проект реализует ООО "Гавань", входящее в группу компаний "Гидрострой" – рыбохозяйственный холдинг, основанный в Сахалинской области в 1991 году. Новый завод строится по федеральной программе инвестиционных квот. "Гидрострой" направит на объект порядка 5,4 миллиарда рублей собственных средств, а по завершении строительства получит квоты на вылов 27 тысяч тонн минтая и тихоокеанской сельди.
Перерабатывающий завод даст 250 новых рабочих мест и станет частью рыбохозяйственного комплекса в 2026 году.
По данным специалистов, мощность переработки составит 600 тонн в сутки. Основной продукцией будет рыбное филе, но завод планирует наладить полную переработку отходов производства и выпускать также до 30 тонн рыбной муки в сутки.
"Завод в Озерском будет ориентирован на новую сырьевую базу – сельдь, которая пришла в залив Анива. Я рассчитываю, что здесь будут добывать рыбу не только для промышленной переработки, но и для того, чтобы сахалинцы могли получить свежую сельдь к своему столу", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.