https://1prime.ru/20250205/aktsii-854677368.html

Акции Alphabet снижаются на 7,6% после выхода отчетности

Акции Alphabet снижаются на 7,6% после выхода отчетности - 05.02.2025, ПРАЙМ

Акции Alphabet снижаются на 7,6% после выхода отчетности

Акции американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, снижаются в цене после закрытия основных торгов вторника на 7,6% после выхода... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:59+0300

2025-02-05T07:59+0300

2025-02-05T07:59+0300

рынки

технологии

торги

москва

alphabet

youtube

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854677368.jpg?1738731583

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Акции американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, снижаются в цене после закрытия основных торгов вторника на 7,6% после выхода финансовой отчетности компании - выручка за четвертый квартал оказалась ниже прогноза аналитиков, свидетельствуют данные бирж и отчета. Акции Alphabet дешевеют на постмаркете на 7,57%, до 190,76 доллара за акцию. Во вторник бумаги компании снизились в цене на 1,37%, до 201,23 доллара за акцию. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года увеличилась на 35,7% по сравнению с предыдущим годом - до 100,118 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 8,04 доллара против 5,8 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 14% в годовом выражении - до 350,018 миллиарда долларов. Чистая прибыль Alphabet по итогам четвертого квартала выросла на 28,3% и составила 26,536 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 2,15 доллара против 1,64 доллара в аналогичном периоде 2023 года, эксперты прогнозировали показатель на уровне 2,12 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 12% - до 96,469 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 96,69 миллиарда. Выручка от рекламы в Google за четвертый квартал поднялась в годовом выражении на 11%, до 72,461 миллиарда долларов. В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, технологии, торги, москва, alphabet, youtube