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ЦБ подсчитал, сколько вернули банки по итогам поведенческого надзора - 05.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ подсчитал, сколько вернули банки по итогам поведенческого надзора
ЦБ подсчитал, сколько вернули банки по итогам поведенческого надзора - 05.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ подсчитал, сколько вернули банки по итогам поведенческого надзора
Кредитные организации в результате поведенческого надзора ЦБ РФ в 2024 году вернули денежные средства или аннулировали задолженность на сумму 4,8 миллиарда... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:47+0300
2025-02-05T15:48+0300
банк россии
финансы
банки
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Кредитные организации в результате поведенческого надзора ЦБ РФ в 2024 году вернули денежные средства или аннулировали задолженность на сумму 4,8 миллиарда рублей, страховщики – 134 миллиона рублей, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды – 40 миллионов рублей, следует из материалов Банка России. "Кредитные организации: 4,8 миллиарда рублей возвращено денежных средств или аннулировано задолженности; 2,9 тысячи скорректированных кредитных историй; 13 договоров, скорректированных в части условий для потребителей; 177 измененных внутренних процедур/документов; 16 организаций, скорректировавших ПСК (полная стоимость кредита – ред.); 38 скорректированных сайтов; 321 исполненная адресная рекомендация", - указывается в отчете о работе с обращениями за январь-декабрь 2024 года, подготовленном службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Страховщики по итогам поведенческого надзора ЦБ РФ вернули 134 миллиона рублей, изменили 145 внутренних процедур или документов, скорректировали 598 договоров в части условий для потребителей и 23 сайта, а также исполнили 44 адресные рекомендации. Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды вернули денежные средства или аннулировали задолженность на сумму 40 миллионов рублей, скорректировали 194 договора в части условий для потребителей, изменили 342 внутренние процедуры или документа, ПСК скорректировала 51 организация, также было скорректировано 57 сайтов и исполнено 113 адресных рекомендаций. "21 миллион рублей возвращено денежных средств; 28 измененных внутренних процедур/документов; 33 скорректированных сайта; 5,1 тысячи уведомлений, направленных клиентам НПФ/владельцам инвестиционных паев; 39 исполненных адресных рекомендаций", - указывается в материалах об основных результатах поведенческого надзора ЦБ РФ в отношении участников корпоративных отношений, профучастников и субъектов коллективных инвестиций.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
15:47 05.02.2025 (обновлено: 15:48 05.02.2025)
 
ЦБ подсчитал, сколько вернули банки по итогам поведенческого надзора

ЦБ: банки по итогам поведенческого надзора вернули почти 5 миллиардов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Кредитные организации в результате поведенческого надзора ЦБ РФ в 2024 году вернули денежные средства или аннулировали задолженность на сумму 4,8 миллиарда рублей, страховщики – 134 миллиона рублей, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды – 40 миллионов рублей, следует из материалов Банка России.
"Кредитные организации: 4,8 миллиарда рублей возвращено денежных средств или аннулировано задолженности; 2,9 тысячи скорректированных кредитных историй; 13 договоров, скорректированных в части условий для потребителей; 177 измененных внутренних процедур/документов; 16 организаций, скорректировавших ПСК (полная стоимость кредита – ред.); 38 скорректированных сайтов; 321 исполненная адресная рекомендация", - указывается в отчете о работе с обращениями за январь-декабрь 2024 года, подготовленном службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Страховщики по итогам поведенческого надзора ЦБ РФ вернули 134 миллиона рублей, изменили 145 внутренних процедур или документов, скорректировали 598 договоров в части условий для потребителей и 23 сайта, а также исполнили 44 адресные рекомендации.
Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды вернули денежные средства или аннулировали задолженность на сумму 40 миллионов рублей, скорректировали 194 договора в части условий для потребителей, изменили 342 внутренние процедуры или документа, ПСК скорректировала 51 организация, также было скорректировано 57 сайтов и исполнено 113 адресных рекомендаций.
"21 миллион рублей возвращено денежных средств; 28 измененных внутренних процедур/документов; 33 скорректированных сайта; 5,1 тысячи уведомлений, направленных клиентам НПФ/владельцам инвестиционных паев; 39 исполненных адресных рекомендаций", - указывается в материалах об основных результатах поведенческого надзора ЦБ РФ в отношении участников корпоративных отношений, профучастников и субъектов коллективных инвестиций.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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