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Минфин разъяснил новые единые правила в сфере закупок - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/minfin-854694953.html
Минфин разъяснил новые единые правила в сфере закупок
Минфин разъяснил новые единые правила в сфере закупок - 05.02.2025, ПРАЙМ
Минфин разъяснил новые единые правила в сфере закупок
Минфин РФ разъяснил участникам контрактной системы новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок, касающиеся круга заказчиков, на... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:43+0300
2025-02-05T15:43+0300
экономика
минфин
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ разъяснил участникам контрактной системы новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок, касающиеся круга заказчиков, на закупки которых распространяются защитные меры, групп товаров, работ и услуг, способах закупки, переходном периоде и других аспектах, сообщается на сайте министерства. Ведомство отмечает, что новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1875. Как пояснило министерство, документ объединяет правила предоставления национального режима взамен ряда утративших силу подзаконных актов. "Основные положения постановления № 1875 Минфин России разъяснил участникам контрактной системы сферы закупок в информационном письме. Письмо содержит позицию министерства по основным вопросам о круге заказчиков, на которых распространяется постановление, группах товаров, работ и услуг, способах закупки, переходном периоде и других аспектах применения постановления", - говорится в материалах на сайте. Национальный режим - режим регулирования, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, а также работе, услуге, выполняемой или оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром, работой, услугой российского происхождения, следует из письма Минфина, опубликованного на сайте. Оттуда также следует, что правительство в рамках этого режима имеет право применять защитные меры. Они являются изъятиями из национального режима, которые предоставляют преимущество отечественным товарам и российским участникам закупок при участии в закупках. К таким мерам относятся запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, в том числе оказываемых иностранным лицом, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения и минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения. НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ МЕРЫ, ИХ УСЛОВИЯ Так, в круг заказчиков, на закупки которых распространяются защитные меры, входят три условные группы, к которым применяются одна или несколько форм защитных мер. Защитные меры в форме запрета, ограничения и преимущества распространяются в том числе на субъекты естественных монополий, на организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в отдельных сферах, независимо от организационно-правовой формы таких субъектов и организаций, а также на хозяйственные общества, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, говорится в материалах Минфина. При этом применение защитных мер в виде ограничения и преимущества при закупках лекарственных препаратов действует исключительно при условии включения таких препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП). "Кроме того, в письме раскрываются особенности определения начальной (максимальной) цены при закупке товара, в отношении которого применяется защитная мера в виде запрета и ограничения, а также разъяснены требования Закона № 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок..." ред.) к описанию объекта закупки, в случае отсутствия на территории Российской Федерации производства закупаемого товара", - подчеркнули в министерстве. Заказчики по закону № 223-ФЗ ("О закупках товаров..." ред.) вправе установить требование о представлении участником закупки номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции на этапе приемки товара, добавили в Минфине.
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минфин
Экономика, Минфин
15:43 05.02.2025
 
Минфин разъяснил новые единые правила в сфере закупок

Минфин разъяснил участникам контрактной системы единые правила в сфере закупок

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ разъяснил участникам контрактной системы новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок, касающиеся круга заказчиков, на закупки которых распространяются защитные меры, групп товаров, работ и услуг, способах закупки, переходном периоде и других аспектах, сообщается на сайте министерства.
Ведомство отмечает, что новые единые правила предоставления национального режима в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2025 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1875. Как пояснило министерство, документ объединяет правила предоставления национального режима взамен ряда утративших силу подзаконных актов.
"Основные положения постановления № 1875 Минфин России разъяснил участникам контрактной системы сферы закупок в информационном письме. Письмо содержит позицию министерства по основным вопросам о круге заказчиков, на которых распространяется постановление, группах товаров, работ и услуг, способах закупки, переходном периоде и других аспектах применения постановления", - говорится в материалах на сайте.
Национальный режим - режим регулирования, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, а также работе, услуге, выполняемой или оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром, работой, услугой российского происхождения, следует из письма Минфина, опубликованного на сайте.
Оттуда также следует, что правительство в рамках этого режима имеет право применять защитные меры. Они являются изъятиями из национального режима, которые предоставляют преимущество отечественным товарам и российским участникам закупок при участии в закупках. К таким мерам относятся запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, в том числе оказываемых иностранным лицом, ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения и минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ МЕРЫ, ИХ УСЛОВИЯ

Так, в круг заказчиков, на закупки которых распространяются защитные меры, входят три условные группы, к которым применяются одна или несколько форм защитных мер.
Защитные меры в форме запрета, ограничения и преимущества распространяются в том числе на субъекты естественных монополий, на организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в отдельных сферах, независимо от организационно-правовой формы таких субъектов и организаций, а также на хозяйственные общества, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, говорится в материалах Минфина.
При этом применение защитных мер в виде ограничения и преимущества при закупках лекарственных препаратов действует исключительно при условии включения таких препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП).
"Кроме того, в письме раскрываются особенности определения начальной (максимальной) цены при закупке товара, в отношении которого применяется защитная мера в виде запрета и ограничения, а также разъяснены требования Закона № 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок..." ред.) к описанию объекта закупки, в случае отсутствия на территории Российской Федерации производства закупаемого товара", - подчеркнули в министерстве.
Заказчики по закону № 223-ФЗ ("О закупках товаров..." ред.) вправе установить требование о представлении участником закупки номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции на этапе приемки товара, добавили в Минфине.
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