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Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна

Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна - 05.02.2025, ПРАЙМ

Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна

Компетентные органы установили возможного пособника по делу об убийстве в столичном ЖК "Алые паруса" основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР Армена... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T18:09+0300

2025-02-05T18:09+0300

2025-02-05T18:11+0300

происшествия

убийство

армен саркисян

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компетентные органы установили возможного пособника по делу об убийстве в столичном ЖК "Алые паруса" основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР Армена Саркисяна, передали правоохранители. "Предполагаемый пособник установлен", - сообщили в правоохранительных органах.Накануне был обнародована версия силовых структур о том, что подрыв, в результате которого погиб основатель "Арбата", мог совершить смертник. Как сообщали в Следкоме РФ, в результате взрыва, который прогремел в понедельник в подъезде многоэтажного дома в ЖК "Алые паруса" в Москве, на месте погиб один человек, еще четверо получили ранения, включая Саркисяна. Впоследствии он скончался от полученных ранений в больнице.

https://1prime.ru/20250203/sarkisyan-854629535.html

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убийство, армен саркисян