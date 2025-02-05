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Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна
Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна - 05.02.2025, ПРАЙМ
Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна
Компетентные органы установили возможного пособника по делу об убийстве в столичном ЖК "Алые паруса" основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР Армена... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T18:09+0300
2025-02-05T18:09+0300
2025-02-05T18:11+0300
происшествия
убийство
армен саркисян
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компетентные органы установили возможного пособника по делу об убийстве в столичном ЖК "Алые паруса" основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР Армена Саркисяна, передали правоохранители. "Предполагаемый пособник установлен", - сообщили в правоохранительных органах.Накануне был обнародована версия силовых структур о том, что подрыв, в результате которого погиб основатель "Арбата", мог совершить смертник. Как сообщали в Следкоме РФ, в результате взрыва, который прогремел в понедельник в подъезде многоэтажного дома в ЖК "Алые паруса" в Москве, на месте погиб один человек, еще четверо получили ранения, включая Саркисяна. Впоследствии он скончался от полученных ранений в больнице.
https://1prime.ru/20250203/sarkisyan-854629535.html
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убийство, армен саркисян
Происшествия, убийство, Армен Саркисян
Установлен возможный пособник убийства основателя батальона в ДНР Саркисяна
Установлен возможный пособник убийства основателя батальона "Арбат" Саркисяна
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компетентные органы установили возможного пособника по делу об убийстве в столичном ЖК "Алые паруса" основателя добровольческого батальона "Арбат" в ДНР Армена Саркисяна, передали правоохранители.
"Предполагаемый пособник установлен", - сообщили в правоохранительных органах.
Накануне был обнародована версия силовых структур о том, что подрыв, в результате которого погиб основатель "Арбата", мог совершить смертник.
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Как сообщали в Следкоме РФ, в результате взрыва, который прогремел в понедельник в подъезде многоэтажного дома в ЖК "Алые паруса" в Москве, на месте погиб один человек, еще четверо получили ранения, включая Саркисяна. Впоследствии он скончался от полученных ранений в больнице.