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De Beers снизила прогноз по добыче алмазов в 2025 году

De Beers снизила прогноз по добыче алмазов в 2025 году - 06.02.2025, ПРАЙМ

De Beers снизила прогноз по добыче алмазов в 2025 году

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила прогноз по добыче алмазов в 2025 году на треть, до 20-23 миллионов карат, таким образом, падение... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:21+0300

2025-02-06T13:21+0300

2025-02-06T13:21+0300

экономика

de beers

промышленность

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers снизила прогноз по добыче алмазов в 2025 году на треть, до 20-23 миллионов карат, таким образом, падение добычи за год будет в диапазоне 7-20%, сообщает корпорация Anglo American, материнская компания De Beers. Отмечается, что добыча алмазов в четвертом квартале снизилась на 26%, до 5,8 миллиона карат против 7,9 миллиона карат за аналогичный период прошлого года. За весь 2024 год компания снизила добычу на 22% в сравнении с 2023 годом - до 24,7 миллиона карат против 31,9 миллиона карат. Консолидированная стоимость продаж алмазов в четвертом квартале составила 543 миллиона долларов, годом ранее было 230 миллионов долларов - рост на 136%. Отмечается, что в 2025 году De Beers планирует добыть 20-23 миллиона карат алмазов, ранее прогнозировалось 30-33 миллиона. В 2026 году ожидается порядка 26-29 миллиона карат, что на 18% меньше ранее озвученных планов в 32-35 миллиона карат. В 2027 году, согласно новому прогнозу, De Beers хочет добыть от 28 до 31 миллиона карат. В компании отметили, что производство было пересмотрено в сторону понижения на 2025 и 2026 годы, поскольку новые прогнозы отражают сложные условия торговли алмазами. "De Beers продолжает следить за условиями торговли алмазами и будет реагировать соответствующим образом", - говорится в релизе. Ранее Financial Times сообщала, что De Beers накопила запас алмазов примерно на 2 миллиарда долларов, который не может распродать из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней. Гендиректор De Beers по операциям Мозес Мадондо заявлял, что пик добычи природных алмазов в мировой промышленности пройден, и сейчас наблюдается тенденция к снижению объемов мирового производства. Он отмечал, что компания в будущем сконцентрируется на производстве искусственных алмазов. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.

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de beers, промышленность