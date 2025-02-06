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Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд
Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд - 06.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд
Биржевые цены на арабику в четверг продолжают обновлять рекорды, их стоимость превысила 9 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:08+0300
2025-02-06T16:08+0300
2025-02-06T16:08+0300
экономика
кофе арабика
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в четверг продолжают обновлять рекорды, их стоимость превысила 9 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.46 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика растёт на 2,6%, до 4,081 доллара за фунт (около 8997 долларов за тонну). А ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 4,1075 доллара за фунт, или почти 9055 долларов за тонну. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время увеличивается на 0,78%, до 5 687 долларов за тонну. Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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кофе арабика
Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд
Биржевые цены на арабику впервые поднялись выше 9 тысяч долларов за тонну
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в четверг продолжают обновлять рекорды, их стоимость превысила 9 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.46 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика растёт на 2,6%, до 4,081 доллара за фунт (около 8997 долларов за тонну). А ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 4,1075 доллара за фунт, или почти 9055 долларов за тонну.
Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время увеличивается на 0,78%, до 5 687 долларов за тонну.
Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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