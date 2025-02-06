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В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы
В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы
Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T03:42+0300
2025-02-06T03:42+0300
2025-02-06T03:42+0300
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россия
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госдума
steam
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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре. Согласно думской электронной базе, проект пока не рассматривался на заседании комитета ГД по информполитике или на заседании Госдумы.
"Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок - да и вообще запретов игр как таковых - законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает – любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований", - сказал Немкин.
По словам депутата, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр – это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры.
"Новая маркировка, которую мы предлагаем ввести, предоставляет информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения о том, подходит ли игра для их ребенка или нет. Видеоигры могут содержать элементы насилия, грубый язык, азартные механики, и маркировка помогает избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних. Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam", - добавил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что критики инициативы также отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей и из-за этого попасть под блокировку в РФ. Но, как отметил Немкин, законопроект предусматривает как минимум три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера.
"Большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону в целях безопасности, поэтому проблемы это также не должно составить… Задача, которую мы ставим перед собой, разрабатывая соответствующие поправки в законодательство, - защитить наших граждан, а главное, детей, от негативного влияния на их психику. Но при этом сделать это так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в нашей стране. Сбалансированное решение обязательно будет найдено", - сказал он.
Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта.
"Уверен, вопросы о "невыполнимых требованиях" для иностранных издателей и платформ снимутся, когда финальная версия законопроекта будет представлена", - заключил депутат.
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бизнес, технологии, россия, москва, рф, госдума, steam
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Госдума, Steam
В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы
Депутат Немкин: запретить иностранные игровые сервисы в России не планируется
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре. Согласно думской электронной базе, проект пока не рассматривался на заседании комитета ГД по информполитике или на заседании Госдумы.
"Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок - да и вообще запретов игр как таковых - законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает – любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований", - сказал Немкин.
По словам депутата, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр – это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры.
"Новая маркировка, которую мы предлагаем ввести, предоставляет информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения о том, подходит ли игра для их ребенка или нет. Видеоигры могут содержать элементы насилия, грубый язык, азартные механики, и маркировка помогает избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних. Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam", - добавил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что критики инициативы также отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей и из-за этого попасть под блокировку в РФ. Но, как отметил Немкин, законопроект предусматривает как минимум три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера.
"Большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону в целях безопасности, поэтому проблемы это также не должно составить… Задача, которую мы ставим перед собой, разрабатывая соответствующие поправки в законодательство, - защитить наших граждан, а главное, детей, от негативного влияния на их психику. Но при этом сделать это так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в нашей стране. Сбалансированное решение обязательно будет найдено", - сказал он.
Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта.
"Уверен, вопросы о "невыполнимых требованиях" для иностранных издателей и платформ снимутся, когда финальная версия законопроекта будет представлена", - заключил депутат.