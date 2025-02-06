https://1prime.ru/20250206/gosduma-854708949.html

В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы

В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили идею запретить иностранные игровые сервисы

Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T03:42+0300

2025-02-06T03:42+0300

2025-02-06T03:42+0300

бизнес

технологии

россия

москва

рф

госдума

steam

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854708949.jpg?1738802537

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре. Согласно думской электронной базе, проект пока не рассматривался на заседании комитета ГД по информполитике или на заседании Госдумы. "Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок - да и вообще запретов игр как таковых - законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает – любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований", - сказал Немкин. По словам депутата, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр – это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры. "Новая маркировка, которую мы предлагаем ввести, предоставляет информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения о том, подходит ли игра для их ребенка или нет. Видеоигры могут содержать элементы насилия, грубый язык, азартные механики, и маркировка помогает избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних. Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam", - добавил парламентарий. Депутат подчеркнул, что критики инициативы также отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей и из-за этого попасть под блокировку в РФ. Но, как отметил Немкин, законопроект предусматривает как минимум три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера. "Большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону в целях безопасности, поэтому проблемы это также не должно составить… Задача, которую мы ставим перед собой, разрабатывая соответствующие поправки в законодательство, - защитить наших граждан, а главное, детей, от негативного влияния на их психику. Но при этом сделать это так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в нашей стране. Сбалансированное решение обязательно будет найдено", - сказал он. Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта. "Уверен, вопросы о "невыполнимых требованиях" для иностранных издателей и платформ снимутся, когда финальная версия законопроекта будет представлена", - заключил депутат.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, москва, рф, госдума, steam