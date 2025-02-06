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"Милфудс": причин для снижения цен на кофе в мире сейчас нет

"Милфудс": причин для снижения цен на кофе в мире сейчас нет - 06.02.2025, ПРАЙМ

"Милфудс": причин для снижения цен на кофе в мире сейчас нет

Причин для того, чтобы цены на кофе в мире снизились, сейчас нет - ключевым риском для урожая являются климатические изменения, которые имеют долгосрочный... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T05:06+0300

2025-02-06T05:06+0300

2025-02-06T05:06+0300

экономика

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Причин для того, чтобы цены на кофе в мире снизились, сейчас нет - ключевым риском для урожая являются климатические изменения, которые имеют долгосрочный характер воздействия, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Милфудс" (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России). Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну. "Фундаментальные факторы говорят о том, что стоимость зерна в ближайшее время не вернется к прежнему значению. К сожалению, изменение климата имеет долгосрочный характер и остается ключевым риском для кофейных регионов. Повышение температуры, неустойчивое количество осадков и стихийные бедствия создают постоянную угрозу урожаю", - сказали в "Милфудс". На стоимость кофе также влияют постоянно растущие на рабочую силу, удобрения и транспортировку. Как отметил производитель, "высокие цены на кофе становятся новой реальностью рынка". При этом, добавили в "Милфудс", рынок кофе в России показывает потенциал, и в будущем обещает положительную динамику - он будет расти как в натуральном, так и денежном выражении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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