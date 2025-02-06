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ЦБ привел данные о покупке ОФЗ банками

ЦБ привел данные о покупке ОФЗ банками - 06.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ привел данные о покупке ОФЗ банками

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в декабре 2024 и январе 2025 года выкупили наибольший объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:26+0300

2025-02-06T19:26+0300

2025-02-06T19:26+0300

экономика

офз

банки

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в декабре 2024 и январе 2025 года выкупили наибольший объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "Наибольший объем ОФЗ на аукционах в декабре и январе выкупили СЗКО, на долю которых пришлось 79,1 и 44,7% всех покупок соответственно. Кредитные организации, не являющиеся СЗКО, выкупили 16,2 и 28,1% всего объема за последние два месяца", - говорится в документе. Основные продажи на вторичном рынке в последние два месяца, как и весь 2024 год, совершали системно значимые банки. В декабре–январе они суммарно продали ОФЗ на 76,4 миллиарда рублей (в среднем за 2024 год чистые продажи составляли 31,2 миллиарда рублей в месяц). Крупными продавцами также продолжают оставаться банки, не относящиеся к СЗКО. Они за последние два месяца реализовали ОФЗ на 28 миллиардов рублей. Крупнейшими покупателями в декабре–январе были некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления, которые купили ОФЗ на 63,2 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ также предъявляли физические лица: объемы их покупок выросли с 4,1 миллиарда рублей в ноябре до 8,3 миллиарда рублей в декабре и 15,9 миллиарда в январе. Относительно средних объемов в 2024 году (12,9 миллиарда рублей в месяц) розничные инвесторы увеличили темпы покупок в январе 2025 года. Совокупно выкуп на аукционах и продажи на вторичных биржевых торгах ОФЗ со стороны системно значимых банков по итогам декабря и января составили 1,5 триллиона рублей (в среднем в 2024 году – 198,3 миллиарда рублей в месяц). В основном системно значимые банки покупали ОФЗ с переменным купоном на аукционах и продавали ОФЗ с постоянным купоном на вторичных торгах. Основными держателями ОФЗ по‑прежнему остаются кредитные организации, отмечают в ЦБ. За 2024 год объем их вложений в ОФЗ вырос на 2,5 триллиона рублей (18,9%), из которых 2,1 триллиона рублей пришлось на ОФЗ с переменным купоном. "Совокупный объем ОФЗ в портфелях банков на конец года достиг 15,8 триллиона рублей по номиналу, что составило 7,9% от активов банковского сектора. Это по‑прежнему невысокий показатель относительно значения во многих странах. Для сравнения: в США этот показатель составляет 18,7%, в Португалии – 14,9%, в Италии – 12,2%, в Польше – 16,3%, в Венгрии – 14,1%", - отмечается в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

офз, банки