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Россия сократила импорт железа и стали в Южную Корею

Россия сократила импорт железа и стали в Южную Корею - 06.02.2025, ПРАЙМ

Россия сократила импорт железа и стали в Южную Корею

Экспорт железа и стали из России в Южную Корею по итогам прошлого года сократился почти вдвое в физическом выражении - до минимальных значений за всю историю... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T06:15+0300

2025-02-06T06:15+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Экспорт железа и стали из России в Южную Корею по итогам прошлого года сократился почти вдвое в физическом выражении - до минимальных значений за всю историю торговли двух стран, больше всего упали поставки первичных форм чугуна и ферросплавов, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за 2024 год Южная Корея импортировала из России 398,7 тысячи тонн черных металлов и изделий из них на 221,3 миллиона долларов, уменьшив объем покупок по сравнению с 2023 годом в 1,8 раза. В физическом выражении импорт стал минимальными за всю историю торговли двух государств, а в денежном - минимальным с 1998 года. Сильнее всего Сеул сократил закупку чугуна в чушках и других первичных формах - более чем втрое, до 73,4 тысячи тонн (34,5 миллиона долларов), отходов и лома черных металлов - в 1,5 раза, до 232,1 тысячи тонн (79,9 миллиона долларов), а также ферросплавов - в 1,6 раза, до 57,7 тысячи тонн (87,6 миллиона долларов). При этом корейцы начали закупать полуфабрикаты из железа и нелегированной стали - в 2024 году объемы их закупок достигли 35,1 тысячи тонн. Таким образом, по итогам 2024 года РФ в южнокорейском импорте черных металлов опустилась с третьего места на четвертое, если рассматривать поставки в физическом выражении. В пятерке лидеров также Китай (8,1 миллиона тонн), Япония (6,3 миллиона тонн), Малайзия (466,3 тысячи тонн) и Вьетнам (391,5 тысячи тонн).

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мировая экономика, россия, южная корея, сеул, рф