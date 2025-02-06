https://1prime.ru/20250206/rossiya-854730418.html

Россия создаст аналог системы подвижной спутниковой связи для морфлота

Россия создаст аналог системы подвижной спутниковой связи для морфлота - 06.02.2025, ПРАЙМ

Россия создаст аналог системы подвижной спутниковой связи для морфлота

Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:13+0300

2025-02-06T17:13+0300

2025-02-06T17:13+0300

технологии

николай патрушев

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "Растущая геополитическая напряжённость негативно отражается на осуществлении морской деятельности. США и их приспешники, наращивая военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, прилегающих к территории России, стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить возможность России использовать морские транспортные коммуникации", - констатировал Патрушев. "Англосаксы открыто декларируют, что целью санкционных ограничений является повышение издержек для российской экономики и внешней торговли, вытеснение отечественных компаний из сложившейся системы морских перевозок, прежде всего перевозок энергоносителей", - добавил он. В результате незаконных санкций в ряде международных портов установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов и судов, перевозящих российские грузы, отметил помощник главы государства. "В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов. Предпринимают попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море. Отключают суда под флагом Российской Федерации от системы спутниковой подвижной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания", - перечислил Патрушев. "Учитывая, что подобные действия создают серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей, в настоящее время ведётся работа по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250205/flot-854689053.html

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технологии, николай патрушев, россия