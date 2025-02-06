https://1prime.ru/20250206/sud-854716010.html

Суд взыскал средства с российской "дочки" производителя двигателей для F-16

Суд взыскал средства с российской "дочки" производителя двигателей для F-16 - 06.02.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал средства с российской "дочки" производителя двигателей для F-16

Арбитражный суд Москвы взыскал более 2 миллионов рублей с российской "дочки" компании Pratt & Whitney, которая производит двигатели для самолетов F-16, сказано... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T11:22+0300

2025-02-06T11:22+0300

2025-02-06T11:22+0300

экономика

f-16

россия

бизнес

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал более 2 миллионов рублей с российской "дочки" компании Pratt & Whitney, которая производит двигатели для самолетов F-16, сказано в материалах суда. Согласно материалам дела, когда компания "ПРАТТ ЭНД УИТНИ ВОСТОК" еще работала в России, она арендовала автомобили KIA, Toyota и Honda. Уходя с российского рынка, она досрочно расторгла договор аренды, а одну из машин вернула в ненадлежащем состоянии. Компенсации за это владельцы не получили, поэтому передали долг коллекторам, и те обратились в суд. Суд полностью удовлетворил иск и взыскал 2 миллиона 64 тысячи рублей. "Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается", - сказано в решении суда. Данные сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют, что ООО "ПРАТТ ЭНД УИТНИ ВОСТОК" учреждена двумя американскими компаниями, в том числе Pratt & Whitney. В настоящее время компания ликвидирована, ее счета заблокированы. В суд своих представителей она также не направляла, решение не обжаловала.

https://1prime.ru/20250204/sud-854661261.html

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f-16, россия, бизнес