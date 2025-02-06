https://1prime.ru/20250206/tsru-854711202.html

ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников

ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников - 06.02.2025, ПРАЙМ

ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:12+0300

2025-02-06T09:12+0300

2025-02-06T09:12+0300

политика

сша

цру

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. В конце января телеканал передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию. "ЦРУ отправило незасекреченное электронное письмо - со списком всех недавно нанятых сотрудников - для исполнения указа президента (Дональда Трампа - ред.) по уменьшению штата федеральных сотрудников", - сообщает телеканал. По данным источника, в письме содержались имена и инициалы фамилий всех сотрудников, нанятых за последние два года, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Как отмечает телеканал, неизвестно, сколько именно имен было в письме. Источник пояснил, что у правительственного управления кадров нет засекреченной сети передачи данных, поэтому разведывательное ведомство было вынуждено отправить письмо в открытом виде. Как заявил NBC бывший высокопоставленный чиновник из службы разведки, иностранные спецслужбы вполне могут сопоставить имена из этого списка с другими базами данных, чтобы идентифицировать сотрудников ЦРУ.

https://1prime.ru/20250205/smi-854706045.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, цру, общество