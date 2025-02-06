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ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников - 06.02.2025, ПРАЙМ
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ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников
ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников - 06.02.2025, ПРАЙМ
ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:12+0300
2025-02-06T09:12+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. В конце января телеканал передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию. "ЦРУ отправило незасекреченное электронное письмо - со списком всех недавно нанятых сотрудников - для исполнения указа президента (Дональда Трампа - ред.) по уменьшению штата федеральных сотрудников", - сообщает телеканал. По данным источника, в письме содержались имена и инициалы фамилий всех сотрудников, нанятых за последние два года, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Как отмечает телеканал, неизвестно, сколько именно имен было в письме. Источник пояснил, что у правительственного управления кадров нет засекреченной сети передачи данных, поэтому разведывательное ведомство было вынуждено отправить письмо в открытом виде. Как заявил NBC бывший высокопоставленный чиновник из службы разведки, иностранные спецслужбы вполне могут сопоставить имена из этого списка с другими базами данных, чтобы идентифицировать сотрудников ЦРУ.
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Политика, США, ЦРУ, Общество
09:12 06.02.2025
 
ЦРУ отправило властям незасекреченное письмо с именами нанятых сотрудников

NBC: ЦРУ отправило незасекреченное письмо с именами нанятых за 2 года сотрудников

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
В конце января телеканал передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию.
"ЦРУ отправило незасекреченное электронное письмо - со списком всех недавно нанятых сотрудников - для исполнения указа президента (Дональда Трампа - ред.) по уменьшению штата федеральных сотрудников", - сообщает телеканал.
По данным источника, в письме содержались имена и инициалы фамилий всех сотрудников, нанятых за последние два года, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Как отмечает телеканал, неизвестно, сколько именно имен было в письме.
Источник пояснил, что у правительственного управления кадров нет засекреченной сети передачи данных, поэтому разведывательное ведомство было вынуждено отправить письмо в открытом виде.
Как заявил NBC бывший высокопоставленный чиновник из службы разведки, иностранные спецслужбы вполне могут сопоставить имена из этого списка с другими базами данных, чтобы идентифицировать сотрудников ЦРУ.
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