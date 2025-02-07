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Оценено число новых рабочих мест благодаря производству роботов в России

Оценено число новых рабочих мест благодаря производству роботов в России - 07.02.2025, ПРАЙМ

Оценено число новых рабочих мест благодаря производству роботов в России

Россия должна не закупать промышленных роботов за рубежом, а производить их сама, что позволит создать в ближайшее время в стране порядка 50 тысяч... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:25+0300

2025-02-07T14:25+0300

2025-02-07T14:25+0300

экономика

рынок труда

роботы

новые люди

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия должна не закупать промышленных роботов за рубежом, а производить их сама, что позволит создать в ближайшее время в стране порядка 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, заявил РИА Новости депутат Госдумы, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. "Завозимая из-за рубежа роботехника нам нужна лишь на первое время. Главное - самим наладить в стране выпуск промышленных роботов, коих пока только 12,5 тысячи", - сказал Нечаев в кулуарах международного научно-технологического форума "Робототехника, интеллект машин и механизмов". По его словам, "сегодня в России лишь семь компаний, которые занимаются изготовлением промышленных роботов, причем выручка лидерской из них составляет 720 миллионов рублей, что очень мало". Преимущество производства роботов внутри страны, добавил Нечаев, заключается еще в том, что это создает рабочие места. "Мы подсчитали, что производство роботов в России создаст в ближайшее время в целом порядка 50 тысяч рабочих мест. Мест дорогих, где заработная плата будет не 30-40, а 150-200 тысяч рублей", - заключил собеседник агентства.

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рынок труда, роботы, новые люди