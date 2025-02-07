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Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%

Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50% - 07.02.2025, ПРАЙМ

Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%

Спрос вкладчиков по итогам первого месяца 2025 года перераспределился с трехмесячных вкладов в пользу полугодовых по сравнению с предыдущим месяцем, их доля... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T06:01+0300

2025-02-07T06:01+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Спрос вкладчиков по итогам первого месяца 2025 года перераспределился с трехмесячных вкладов в пользу полугодовых по сравнению с предыдущим месяцем, их доля выросла с 36% до почти 50%, сообщил РИА Новости старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "В январе усилился спрос на полугодовые вклады, тогда как спрос на трехмесячные снизился. Так, 49,9% вкладов в январе 2025 года были открыты на полгода, тогда как в декабре на них приходилось 36%. При этом в период с октября 2024 года по декабрь 2024 года трехмесячные вклады непрерывно лидировали среди всех сроков по числу открываемых вкладов. В декабре их доля составила 40,12%. В январе 2025 года … трехмесячные заняли второе место (30,08%)", - сказал Алутин, добавив, что на третьем месте были вклады сроком на 1 месяц с долей 12,9%. "На наш взгляд, такое перераспределение спроса может быть связано с желанием вкладчиков зафиксировать максимальную доходность на более долгий срок, поскольку сохранение ключевой ставки ЦБ в декабре могло восприниматься как достижение пика повышения. В октябре-декабре 2024 года рынок был уверен в дальнейшем росте ключевой ставки, поэтому вкладчики открывали короткие вклады, чтобы переложиться при удачном моменте", - пояснил он. Алутин обратил внимание, что в январе 2024 года полугодовые вклады на финансовом маркетплейсе "Финуслуги" также были в лидерах по числу открытий, но доля была выше – 52,2%, – на втором месте находились трехмесячные вклады (32,5%). На вклады сроком на 1 месяц в декабре 2024 года приходилось 16,8%, а в январе 2024 года – 10,4%. Оказалось, что и в декабре, и в январе средние ставки по полугодовым вкладам на "Финуслугах" были выше, чем по трехмесячным: дельта в пользу первых в декабре была в диапазоне 0,5–1,6 процентного пункта, в январе – 0,7–1,38 процентного пункта. Разница, как отметил Алутин, резко выросла после декабрьского заседания ЦБ РФ и увеличилась почти в два раза от среднемесячного значения. К концу января средние ставки по вкладам на срок в шесть месяцев на "Финуслугах" составляли 21,94%, три месяца – 21,24%.

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