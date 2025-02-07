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Магазины в США вводят ограничения на продажу яиц из-за дефицита

Магазины в США вводят ограничения на продажу яиц из-за дефицита - 07.02.2025, ПРАЙМ

Магазины в США вводят ограничения на продажу яиц из-за дефицита

Некоторые продуктовые магазины в США вводят ограничения на покупку куриных яиц на фоне сообщений о стремительном росте цен и дефиците этого продукта в США,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:07+0300

2025-02-07T18:07+0300

2025-02-07T18:07+0300

экономика

яйца

сша

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Некоторые продуктовые магазины в США вводят ограничения на покупку куриных яиц на фоне сообщений о стремительном росте цен и дефиците этого продукта в США, сообщает телеканал Fox News. "В условиях дефицита яиц некоторые розничные сети по всей стране вводят ограничения на количество упаковок, которые покупатели могут приобрести за один раз", - говорится в сообщении телеканала. Так, по данным нью-йоркского телеканала News 12, сеть крупных супермаркетов Lidl ограничила количество упаковок яиц некоторых марок, которые может приобрети один покупатель, до двух штук. Дефицит яиц в стране, скорее всего, будет "периодически" возникать и в будущем из-за вспышек птичьего гриппа, предупредила в свою очередь исполнительный директор совета по маркетингу и продвижению этого продукта в США Эмили Метц. Ранее телеканал CNN сообщил, что США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев. Телеканал NBC сообщал со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, что средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50%, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились. С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

https://1prime.ru/20250205/yaytsa-854691748.html

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яйца, сша