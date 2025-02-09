https://1prime.ru/20250209/japonija-854785326.html

Япония вводит санкции против трех российских финорганизаций

Япония вводит санкции против трех российских финорганизаций - 09.02.2025, ПРАЙМ

Япония вводит санкции против трех российских финорганизаций

Санкции Японии в отношении трех российских финансовых организаций, предусматривающие, в частности, заморозку активов, вступают в силу в воскресенье. | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T00:23+0300

2025-02-09T00:23+0300

2025-02-09T00:23+0300

экономика

мировая экономика

токио

япония

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854785326.jpg?1739049804

ТОКИО, 9 фев – ПРАЙМ. Санкции Японии в отношении трех российских финансовых организаций, предусматривающие, в частности, заморозку активов, вступают в силу в воскресенье. Согласно объявленному 10 января решению, ограничительные меры теперь будут распространяться на АО "Тимер Банк", АО "РФК-банк" и ООО "ЦМРБанк". Кроме этого, в санкционный список был включен грузинский MRB Bank. "Транзакции капитала (договоры о вкладах, доверительные договоры и договоры займа денежных средств) с лицами, указанными в бюллетене министерства иностранных дел, подлежат разрешительной системе", - уточняется в сообщении японских властей. Вместе с ограничительными мерами против фининститутов 10 января Япония также объявила о введении санкций против 11 частных лиц и 29 организаций из России. Кроме этого, с 17 января начали действовать экспортные ограничения для 22 российских организаций и 31 организации из третьих стран. С 23 января был также расширен список товаров, запрещенных к экспорту в РФ на 335 наименований, которые, по мнению Токио, способствуют укреплению промышленной базы РФ. В частности, в него были включены двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы и мотоциклы с коляской, велосипеды, звуковая аппаратура, программы CAD. Не обошлось и без бытовой техники и кухонных принадлежностей: в перечне экспортных ограничений оказались стиральные машины для домашнего и коммерческого использования, пылесосы, ножи, вилки, ложки, ножи для разделки рыбы, щипцы для сахара и даже лопаточки для подачи тортов. Кроме этого, под экспортные ограничения попали портативные фонари, машинки для самокруток, мечи, стрелы и части для их изготовления, оборудование для подачи световых и звуковых сигналов, к примеру, на пешеходных переходах, линейные изоляторы и другое.

токио

япония

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, токио, япония, рф