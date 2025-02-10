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Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд
Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд - 10.02.2025, ПРАЙМ
Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд
Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T22:14+0300
2025-02-10T22:14+0300
экономика
кофе арабика
цены
рекорд
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну. При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну). Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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кофе арабика, цены, рекорд
Экономика, кофе арабика, цены, рекорд
22:14 10.02.2025
 
Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд

Цены на кофе сорта арабика достигли нового рекорда, превысив $9500 за тонну

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну.
При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну).
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Биржевые цены на кофе сорта арабика вновь обновили рекорд
6 февраля, 16:08
Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
 
Экономикакофе арабикаценырекорд
 
 
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