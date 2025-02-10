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Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд

Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд - 10.02.2025, ПРАЙМ

Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд

Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T22:14+0300

2025-02-10T22:14+0300

2025-02-10T22:14+0300

экономика

кофе арабика

цены

рекорд

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник вновь обновили исторический рекорд и превысили отметку в 9,5 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 6,8%, до рекордных 4,319 доллара за фунт или почти 9 521 долларов за тонну. При этом стоимость фьючерса кофе арабика на май, который сейчас инвесторы покупают ещё интенсивнее, чем мартовский, поднялась на 6,9%, до 4,24 доллара за фунт (около 9 348 долларов за тонну). Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.

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кофе арабика, цены, рекорд