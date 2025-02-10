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Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями

Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями - 10.02.2025, ПРАЙМ

Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями

Российские бизнесмены заинтересованы в выходе на боливийский рынок, рассматривают проекты по экспорту из РФ биоудобрений и стимуляторов для растениеводства,... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T16:38+0300

2025-02-10T16:38+0300

2025-02-10T16:38+0300

экономика

сельское хозяйство

боливия

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Российские бизнесмены заинтересованы в выходе на боливийский рынок, рассматривают проекты по экспорту из РФ биоудобрений и стимуляторов для растениеводства, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко. "Российские предприниматели выражают интерес к выходу на боливийский рынок. Есть интересные проекты по экспорту российских биоудобрений и стимуляторов для растениеводства", - сказал посол. По его словам торгово-экономическое взаимодействие двух стран имеет огромный потенциал, который на сегодняшний день реализован не в значительной степени. Главной проблемой остается отсутствие понятного бизнесу и прозрачного механизма международных расчетов. Главным локомотивом товарооборота являются масштабные проекты по линии "Росатома", а именно поставленное из России оборудование для строительства Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто на 40,3 миллиона долларов в 2024 году. Кроме того, в Боливию в прошлом году поставлялись в незначительных количествах различного рода медикаменты и нефтепродукты. Экспорт боливийских товаров в Россию в настоящий момент не превышает 1 миллиона долларов. В основном это незначительные по объемам поставки мяса, мясных продуктов, кофе и тетрабората натрия. "Для российского бизнеса Боливия еще в значительной степени остается terra incognita, так же как и Россия для боливийских предпринимателей. Включение новых товарных позиций экспорта и импорта - это один из тех вопросов, которые сейчас прорабатываются, в том числе по линии нашей двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Верченко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск

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сельское хозяйство, боливия, россия