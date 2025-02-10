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Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями
Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями - 10.02.2025, ПРАЙМ
Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями
Российские бизнесмены заинтересованы в выходе на боливийский рынок, рассматривают проекты по экспорту из РФ биоудобрений и стимуляторов для растениеводства,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:38+0300
2025-02-10T16:38+0300
экономика
сельское хозяйство
боливия
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Российские бизнесмены заинтересованы в выходе на боливийский рынок, рассматривают проекты по экспорту из РФ биоудобрений и стимуляторов для растениеводства, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко. "Российские предприниматели выражают интерес к выходу на боливийский рынок. Есть интересные проекты по экспорту российских биоудобрений и стимуляторов для растениеводства", - сказал посол. По его словам торгово-экономическое взаимодействие двух стран имеет огромный потенциал, который на сегодняшний день реализован не в значительной степени. Главной проблемой остается отсутствие понятного бизнесу и прозрачного механизма международных расчетов. Главным локомотивом товарооборота являются масштабные проекты по линии "Росатома", а именно поставленное из России оборудование для строительства Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто на 40,3 миллиона долларов в 2024 году. Кроме того, в Боливию в прошлом году поставлялись в незначительных количествах различного рода медикаменты и нефтепродукты. Экспорт боливийских товаров в Россию в настоящий момент не превышает 1 миллиона долларов. В основном это незначительные по объемам поставки мяса, мясных продуктов, кофе и тетрабората натрия. "Для российского бизнеса Боливия еще в значительной степени остается terra incognita, так же как и Россия для боливийских предпринимателей. Включение новых товарных позиций экспорта и импорта - это один из тех вопросов, которые сейчас прорабатываются, в том числе по линии нашей двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Верченко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск
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сельское хозяйство, боливия, россия
Экономика, Сельское хозяйство, БОЛИВИЯ, РОССИЯ
16:38 10.02.2025
 
Российский бизнес выразил интерес к выходу на рынок Боливии с удобрениями

Посол Верченко: бизнесу РФ интересны поставки в Боливию биоудобрений

© Фото : Посольство РФ в Боливии Посольство РФ в Боливии
Посольство РФ в Боливии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© Фото : Посольство РФ в Боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Российские бизнесмены заинтересованы в выходе на боливийский рынок, рассматривают проекты по экспорту из РФ биоудобрений и стимуляторов для растениеводства, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко.
"Российские предприниматели выражают интерес к выходу на боливийский рынок. Есть интересные проекты по экспорту российских биоудобрений и стимуляторов для растениеводства", - сказал посол.
По его словам торгово-экономическое взаимодействие двух стран имеет огромный потенциал, который на сегодняшний день реализован не в значительной степени. Главной проблемой остается отсутствие понятного бизнесу и прозрачного механизма международных расчетов.
Главным локомотивом товарооборота являются масштабные проекты по линии "Росатома", а именно поставленное из России оборудование для строительства Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто на 40,3 миллиона долларов в 2024 году. Кроме того, в Боливию в прошлом году поставлялись в незначительных количествах различного рода медикаменты и нефтепродукты.
Экспорт боливийских товаров в Россию в настоящий момент не превышает 1 миллиона долларов. В основном это незначительные по объемам поставки мяса, мясных продуктов, кофе и тетрабората натрия.
"Для российского бизнеса Боливия еще в значительной степени остается terra incognita, так же как и Россия для боливийских предпринимателей. Включение новых товарных позиций экспорта и импорта - это один из тех вопросов, которые сейчас прорабатываются, в том числе по линии нашей двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Верченко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Россия и Боливия работают над проблемой взаимных платежей, заявил посол
15:09
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБОЛИВИЯРОССИЯ
 
 
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