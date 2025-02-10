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Лондон требует от США объяснений по тарифам на металлы, пишут СМИ

Лондон требует от США объяснений по тарифам на металлы, пишут СМИ - 10.02.2025, ПРАЙМ

Лондон требует от США объяснений по тарифам на металлы, пишут СМИ

Британское правительство пытается добиться от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T17:48+0300

2025-02-10T17:48+0300

2025-02-10T17:48+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Британское правительство пытается добиться от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что с понедельника США вводят пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома. "(Британская - ред.) администрация сейчас "добивается дальнейших разъяснений" по поводу этих мер и будет "тесно сотрудничать с отраслями, которых они касаются", - цитирует издание правительственный источник. Как сообщает другой источник, накануне британские дипломаты незамедлительно связались с американской стороной по поводу системы тарифов. По данным агентства Reuters, официальный представитель премьера Великобритании позже заявил, что британская сторона еще не видела деталей тарифов на сталь и алюминий, которые предлагает Трамп.Ранее замглавы МВД Великобритании Анджела Игл заявила в эфире телеканала Sky News, что между США и Великобританией сбалансированные торговые отношения. По ее словам, объем торговли составляет 300 миллиардов фунтов стерлингов (около 372,4 млрд долларов). Она добавила, что продолжение сбалансированной торговли между странами отвечает интересам обеих сторон. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Ранее США уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что привело к торговым спорам с рядом стран. В Европе заявление Трампа вызвало резкую реакцию. Франция потребовала от Еврокомиссии немедленно ввести ответные пошлины на американские товары. В Брюсселе предупредили, что не видят оправданий для новых барьеров и готовы защищать интересы европейского бизнеса.

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лондон, ес, сша, европа, дональд трамп