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РИА Рейтинг назвал крупнейшие российские банки по объему активов

РИА Рейтинг назвал крупнейшие российские банки по объему активов - 11.02.2025, ПРАЙМ

РИА Рейтинг назвал крупнейшие российские банки по объему активов

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 января 2025 года. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T17:30+0300

2025-02-11T17:30+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 января 2025 года.Завершившийся 2024 год для российского банковского сектора оказался достаточно удачным на фоне существенного роста процентных ставок и сравнительно неплохой динамики экономики в целом. Объем активов банковского сектора за прошедший год вырос на 16,9%, что является третьим лучшим годовым приростом за последние десять лет. При этом более высокие темпы прироста были в 2023 и 2014 годах и составили 20,1% и 18,3% соответственно. Таким образом, даже на фоне высоких процентных ставок в экономике, темпы прироста активов в 2024 году снизились незначительно.В абсолютном выражении активы российских банков в 2024 году выросли на внушительные 31,4 триллиона рублей до 199,3 триллионов рублей. При этом прирост активов по итогам 2024 года сопоставим с суммарными активами, накопленными до 2011 года. Также для иллюстрации отметим, что уровень в 50 триллионов суммарных активов был достигнут банковской системой в 2013 году, 10 триллионов – в 2006 году, а 1 триллион – в 1998 году. Таким образом, активы российских банков за 27 лет выросли почти в 200 раз, а за 11 последних лет – в 4 раза.Соотношение нетто-активов банков и ВВП в 2024 году выросло до рекордных уровней и по итогам года составило 99,6%. Предыдущий локальный максимум отношения активов и ВВП был в 2020 году, когда показатель вовлеченности банковского сектора в экономику доходил до 96,5%. Стоит отметить, что в более типичные годы отношение ВВП и активов банков составляло порядка 80-85%. Возросшая доля банковского сектора в экономике отчасти объясняется участием банков в мерах господдержки экономики.При этом вторая половина 2024 года, в части прироста активов, для банков оказалась заметно лучше, чем начало года. Так, по итогам первого полугодия прирост активов в номинальном выражении составил 7,6%, тогда как прирост второй половины года составил 10,4%. В абсолютных значениях прирост активов за июль-декабрь составил 18,7 триллиона рублей против 12,7 триллиона рублей за январь-июнь 2024 года.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2025 года. В рейтинге представлены данные по 340 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 11 февраля 2025 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, прирост нетто-активов во втором полугодии 2024 года в номинальном выражении продемонстрировали 222 кредитных организаций или 65,3% банков из рейтинга. Для сравнения, в третьем квартале 2021 года прирост наблюдался у 57,4% банков, а в 2020 году – более 70%. Таким образом, доля банков с приростом активов во второй половине 2024 года находится на среднем уровне.В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов за 6 месяцев (с июля по декабрь) был у Сбербанка (+4,8 триллиона рублей). Вторым по объему прироста активов стал банк ВТБ (+4,7 триллиона рублей). На третьем и четвертом местах по приросту активов во втором полугодии находятся НКО НКЦ (+1,9 триллиона рублей) и АЛЬФА-БАНК (+1,8 триллиона рублей). Таким образом, эти четыре банка суммарно обеспечили более 13 триллионов рублей прироста нетто-активов во втором полугодии или более 70% суммарного прироста активов.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций во втором полугодии 2024 года продемонстрировала НКО "Расчетные Решения", у которого активы выросли почти в 8 раз, что позволило ей попасть в ТОП-100 крупнейших банков. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал Вайлдберриз Банк (+180%), третьим – ОЗОН Банк (+93%). Стоит отметить, что еще у 12 крупных банков прирост нетто-активов во втором полугодии составил более чем 30%.Вместе с тем, наибольшее снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков во втором полугодии 2024 года продемонстрировал Драйв Клик Банк, активы которого снизились на 32%. Второе место по темпам снижения активов занял Москоммерцбанк, сокращение активов которого составило 30%. Третьим по темпам снижения активов стал СПБ Банк со снижением активов на 26%.Рейтинг банков по объему активов на 1 января 2025 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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