Россияне потратили 69 миллионов рублей на импортные украшения

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году потратили 69 миллионов рублей на заказ ювелирных украшений из-за границы, интенсивный рост спроса был отмечен в последние пять месяцев, подсчитали аналитики сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов CDEK.Shopping на основе данных платформы, результаты исследования есть у РИА Новости. "В последние 5 месяцев 2024 года специалистами был отмечен интенсивный рост спроса на поставку ювелирных украшений из-за рубежа. По данным компании, средний чек заказа составил 54 090 рублей, а всего за 2024 год покупатели из России потратили на импортные драгоценности 69 миллионов рублей. Причем популярность таких изделий отмечена не только у женщин, но и у мужчин", - сказано в исследовании. Большая часть заказов - около 67,4% - пришлось на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), где чаще всего покупали изделия брендов Pandora и Tiffany & Co. Остальные роскошные украшения приехали из Гонконга. Среди брендов лидирует Pandora, на него пришелся каждый второй заказ. На втором месте - Tiffany & Co, который был в каждом четвертом заказе. В топ-5 также вошли Cartier (6,7% от всех заказов), Tous (5,8% заказов) и Blue Nile (3,2% заказов). "Топ-5 товаров в категории поделили между собой изделия Pandora и Tiffany & Co. Первым в списке стало вращающееся кольцо Pandora x Game of Thrones Spinning Astrolabe, процент заказов составил 9,7%. Строчку под ним заняла культовая подвеска Tiffany & Co из коллекции Return to Tiffany - 8,4% заказов. Браслет из той же коллекции занял третье место (6,8%). Браслет и кольцо Pandora из коллекции, посвященной сериалу "Игра престолов" замкнули топ-5 - 4,1% и 2,8% заказов, соответственно", - добавили аналитики.

