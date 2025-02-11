https://1prime.ru/20250211/sahalin-854831596.html

На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера

На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера - 11.02.2025, ПРАЙМ

На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера

Специалисты Морспасслужбы во вторник начали обследование китайского балкера An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина, информирует правительство... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:29+0300

2025-02-11T07:29+0300

2025-02-11T07:29+0300

россия

сахалин

южно-сахалинск

китай

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854831596.jpg?1739248158

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы во вторник начали обследование китайского балкера An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина, информирует правительство региона. "Водолазы спустились в воду, сейчас идет осмотр правого борта судна, со стороны левого борта работа пока невозможна в связи с высокой волной. Также по правому борту спустили трап с комбинированной лестницей до линии воды для обеспечения подъема сюрвейера – страхового агента судовладельца, он находится на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации властей региона, также по правому борту аварийного судна спустили трап для механиков Морспасслужбы, которые изучат состояние корабля изнутри и оценят работоспособность агрегатов для перекачки топлива. "Решение о дальнейшей судьбе сухогруза будет вынесено по результатам совместного заключения, когда будет проведено полное обследование и станет понятно, есть ли у судна повреждения", - цитирует пресс-служба главу регионального агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Анну Михееву. Судно и акватория обследованы с воздуха с помощью авиационного беспилотника, работа подводного дрона пока не ведется из-за мутности воды. По последним данным разлива нефтепродуктов в зоне происшествия не обнаружено. Это подтверждают исследования проб морской воды, ежедневный лабораторный контроль которой ведут представители Роспотребнадзора. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно находится в 200 метрах от береговой полосы, на его борту 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. В настоящее время в районе происшествия круглосуточно дежурят аварийно-спасательные службы, вдоль берега установлены боновые заграждения и развернут аварийный комплект материалов и средств для ликвидации разливов нефти. По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании — судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.

сахалин

южно-сахалинск

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сахалин, южно-сахалинск, китай, роспотребнадзор