Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/sahalin-854831596.html
На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера
На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера - 11.02.2025, ПРАЙМ
На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера
Специалисты Морспасслужбы во вторник начали обследование китайского балкера An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина, информирует правительство... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:29+0300
2025-02-11T07:29+0300
россия
сахалин
южно-сахалинск
китай
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854831596.jpg?1739248158
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы во вторник начали обследование китайского балкера An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина, информирует правительство региона. "Водолазы спустились в воду, сейчас идет осмотр правого борта судна, со стороны левого борта работа пока невозможна в связи с высокой волной. Также по правому борту спустили трап с комбинированной лестницей до линии воды для обеспечения подъема сюрвейера – страхового агента судовладельца, он находится на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации властей региона, также по правому борту аварийного судна спустили трап для механиков Морспасслужбы, которые изучат состояние корабля изнутри и оценят работоспособность агрегатов для перекачки топлива. "Решение о дальнейшей судьбе сухогруза будет вынесено по результатам совместного заключения, когда будет проведено полное обследование и станет понятно, есть ли у судна повреждения", - цитирует пресс-служба главу регионального агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Анну Михееву. Судно и акватория обследованы с воздуха с помощью авиационного беспилотника, работа подводного дрона пока не ведется из-за мутности воды. По последним данным разлива нефтепродуктов в зоне происшествия не обнаружено. Это подтверждают исследования проб морской воды, ежедневный лабораторный контроль которой ведут представители Роспотребнадзора. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно находится в 200 метрах от береговой полосы, на его борту 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. В настоящее время в районе происшествия круглосуточно дежурят аварийно-спасательные службы, вдоль берега установлены боновые заграждения и развернут аварийный комплект материалов и средств для ликвидации разливов нефти. По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании — судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
сахалин
южно-сахалинск
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сахалин, южно-сахалинск, китай, роспотребнадзор
РОССИЯ, Сахалин, Южно-Сахалинск, КИТАЙ, Роспотребнадзор
07:29 11.02.2025
 
На Сахалине начали обследование выброшенного на мель китайского балкера

Морспасслужба начала обследование выброшенного на мель китайского балкера An ang 2

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 фев – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы во вторник начали обследование китайского балкера An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина, информирует правительство региона.
"Водолазы спустились в воду, сейчас идет осмотр правого борта судна, со стороны левого борта работа пока невозможна в связи с высокой волной. Также по правому борту спустили трап с комбинированной лестницей до линии воды для обеспечения подъема сюрвейера – страхового агента судовладельца, он находится на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации властей региона, также по правому борту аварийного судна спустили трап для механиков Морспасслужбы, которые изучат состояние корабля изнутри и оценят работоспособность агрегатов для перекачки топлива.
"Решение о дальнейшей судьбе сухогруза будет вынесено по результатам совместного заключения, когда будет проведено полное обследование и станет понятно, есть ли у судна повреждения", - цитирует пресс-служба главу регионального агентства по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Анну Михееву.
Судно и акватория обследованы с воздуха с помощью авиационного беспилотника, работа подводного дрона пока не ведется из-за мутности воды. По последним данным разлива нефтепродуктов в зоне происшествия не обнаружено. Это подтверждают исследования проб морской воды, ежедневный лабораторный контроль которой ведут представители Роспотребнадзора.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно находится в 200 метрах от береговой полосы, на его борту 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. В настоящее время в районе происшествия круглосуточно дежурят аварийно-спасательные службы, вдоль берега установлены боновые заграждения и развернут аварийный комплект материалов и средств для ликвидации разливов нефти.
По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании — судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна.
У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
 
РОССИЯСахалинЮжно-СахалинскКИТАЙРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала