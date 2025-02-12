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Афганистан стал одним из крупнейших покупателей российской муки - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Афганистан стал одним из крупнейших покупателей российской муки
Афганистан стал одним из крупнейших покупателей российской муки - 12.02.2025, ПРАЙМ
Афганистан стал одним из крупнейших покупателей российской муки
Афганистан в минувшем году стал одним из крупнейших покупателей российской муки, стоимость общего объема поставок превысила 80 миллионов долларов, заявил в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T05:07+0300
2025-02-12T05:07+0300
бизнес
россия
экономика
афганистан
москва
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Афганистан в минувшем году стал одним из крупнейших покупателей российской муки, стоимость общего объема поставок превысила 80 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. "В прошлом году Афганистан стал крупнейшим покупателем российской муки. Объем закупок только этой продукции вырос вдвое и перевалил за 80 миллионов долларов", - рассказал Жирнов. По его словам, пока основу экономического взаимодействия между Россией и Афганистаном составляет сельское хозяйство и пищевая промышленность. "Россия снабжает Афганистан и многим другим. Мы экспортируем удобрения, автомобильные масла, сжиженный газ. Поставляем древесину, металлы, запчасти, оборудование. В общем, то, что нужно для функционирования и развития инфраструктуры и промышленности", - сказал посол. По словам Жирнова, перспективных областей для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Афганистаном немало. "Афганистану нужны железные дороги, современные энергетические мощности и гидрообъекты. Большую роль в экономике Афганистана играет инфраструктура, созданная Советским Союзом. Но ее, понятно, надо модернизировать. Не забывайте про транзитный потенциал Афганистана. Страна расположена на пересечении торговых маршрутов. Проект международного транспортного коридора через территорию Афганистана - это самый короткий путь из Южной Азии на север Евразии", - считает Жирнов. Он напомнил, что Афганистан богат минеральными ресурсами, но "открыто пока не больше половины запасов". "Есть над чем поработать. Но если вести дело к началу добычи, то потребуется дополнительная геологоразведка на многих месторождениях. В любом случае в афганских недрах – почти вся таблица Менделеева. Это серьёзно. Такой ресурс со временем Афганистан может превратить в точку роста для экономики всего региона", - отметил он.
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бизнес, россия, афганистан, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, АФГАНИСТАН, МОСКВА
05:07 12.02.2025
 
Афганистан стал одним из крупнейших покупателей российской муки

Посол Жирнов: Афганистан стал одним из крупнейших покупателей российской муки

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Афганистан в минувшем году стал одним из крупнейших покупателей российской муки, стоимость общего объема поставок превысила 80 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"В прошлом году Афганистан стал крупнейшим покупателем российской муки. Объем закупок только этой продукции вырос вдвое и перевалил за 80 миллионов долларов", - рассказал Жирнов.
По его словам, пока основу экономического взаимодействия между Россией и Афганистаном составляет сельское хозяйство и пищевая промышленность.
"Россия снабжает Афганистан и многим другим. Мы экспортируем удобрения, автомобильные масла, сжиженный газ. Поставляем древесину, металлы, запчасти, оборудование. В общем, то, что нужно для функционирования и развития инфраструктуры и промышленности", - сказал посол.
По словам Жирнова, перспективных областей для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Афганистаном немало.
"Афганистану нужны железные дороги, современные энергетические мощности и гидрообъекты. Большую роль в экономике Афганистана играет инфраструктура, созданная Советским Союзом. Но ее, понятно, надо модернизировать. Не забывайте про транзитный потенциал Афганистана. Страна расположена на пересечении торговых маршрутов. Проект международного транспортного коридора через территорию Афганистана - это самый короткий путь из Южной Азии на север Евразии", - считает Жирнов.
Он напомнил, что Афганистан богат минеральными ресурсами, но "открыто пока не больше половины запасов".
"Есть над чем поработать. Но если вести дело к началу добычи, то потребуется дополнительная геологоразведка на многих месторождениях. В любом случае в афганских недрах – почти вся таблица Менделеева. Это серьёзно. Такой ресурс со временем Афганистан может превратить в точку роста для экономики всего региона", - отметил он.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАФГАНИСТАНМОСКВА
 
 
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