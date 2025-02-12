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В Чехии решили выйти из организации "Интерспутник"

В Чехии решили выйти из организации "Интерспутник" - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Чехии решили выйти из организации "Интерспутник"

Правительство Чехии в среду одобрило предложение МИД и минпромторга о выходе страны из международной организации космической связи "Интерспутник", одной из... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T22:34+0300

2025-02-12T22:34+0300

2025-02-12T22:35+0300

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ПРАГА, 12 фев – ПРАЙМ. Правительство Чехии в среду одобрило предложение МИД и минпромторга о выходе страны из международной организации космической связи "Интерспутник", одной из причин которого является военный конфликт на Украине, сообщило агентство ЧТК. "Чехия выйдет из международной организации космической связи "Интерспутник", членами которой в 1970-х годах стали девять социалистических государств, включая тогдашнюю Чехословакию. Правительство республики на заседании в среду одобрило предложение МИД и минпромторга. Одной из причин является геополитическая ситуация после начала военного конфликта на Украине", - говорится в сообщении. Организация "Интерспутник" была создана на основании соглашения, заключенного между правительствами Болгарии, Чехословакии, Кубы, Венгрии, Монголии, ГДР, Польши, Румынии и СССР. Ее целью было создание международной спутниковой системы и использование ее спутников связи. В настоящее время членами организации являются правительства 25 стран Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. На момент создания организации членство в ней Чехословакии было выгодным, так как давало возможность сотрудничества в области спутниковой связи. Однако в настоящее время Чехия является членом других международных организаций, занимающихся вопросами космической телекоммуникации, таких как Европейская организация спутниковой связи EUTELSAT, Международная организация спутниковой связи ITSO и Международный союз электросвязи МСЭ. "С точки зрения небольшого государства, каким является Чешская республика, целесообразно сосредоточить финансовые и человеческие ресурсы на активном участии только в важнейших международных организациях, работающих в сфере космических телекоммуникаций, каковой организация "Интерспутник" в настоящее время не является", - отметили инициаторы инициативы. Чехия не желает быть частью этой организации и по геополитическим причинам, поскольку эта организация воспринимается как российская, имеет штаб-квартиру в Москве, а на ее деятельность повлиял военный конфликт на Украине. С 2022 года организация столкнулась с рядом проблем, включая заморозку банковского счета на сумму 100 миллионов долларов в Сбербанке в Венгрии в связи с санкциями. Поэтому из организации уже вышла Германия, в процессе выхода находятся Украина и Польша, ряд других стран рассматривают этот вопрос, говорится в сообщении агентства ЧТК.

https://1prime.ru/20250201/medvedev-854605256.html

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