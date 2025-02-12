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Эксперт рассказал, как отличить натуральный бриллиант от искусственного - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как отличить натуральный бриллиант от искусственного
Эксперт рассказал, как отличить натуральный бриллиант от искусственного - 12.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как отличить натуральный бриллиант от искусственного
Каждый покупатель в ювелирном магазине в России может легко отличить натуральный бриллиант от выращенного в лаборатории искусственного камня, сравнив информацию | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T06:05+0300
2025-02-12T06:05+0300
россия
финансы
москва
рф
юрий зубарев
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Каждый покупатель в ювелирном магазине в России может легко отличить натуральный бриллиант от выращенного в лаборатории искусственного камня, сравнив информацию на бирке с данными государственной информационной системы ГИИС ДМДК, заявил в интервью РИА Новости глава Пробирной палаты РФ Юрий Зубарев. Он обратил внимание, что производители часто вставляют в ювелирные изделия вставки из недрагоценных камней. "Кто-то это указывает, а кто-то вообще предпочитает не упоминать и пишет на бирке – "бриллиант", крупными буквами, и мелкими – искусственный, или даже просто сокращенно "ис.". По большому счету это введение потребителя в заблуждение", – сказал глава ведомства. Защитить права потребителей в этом случае поможет созданная в России Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов (ГИИС ДМДК). "Первое, что должен сделать покупатель, чтобы не быть обманутым и не ошибиться - сличить информацию на бирке с информацией в ГИИС", - сказал Зубарев. Он пояснил, что на бирке каждого ювелирного украшения есть штрих-код, который можно проверить с помощью специального мобильного приложения ГИИС ДМДК. Без установки приложения проверить подлинность ювелирного изделия можно на сайте Пробирной палаты по 16-значному номеру на бирке. "Если бриллиант натуральный, в системе будет отражена информация о характеристиках камня, его размер, количество граней. Но если он искусственный, то там будет написано "недрагоценные вставки", - пояснил Зубарев. Он сообщил также, что в будущем размещение информации об искусственном происхождении камней или о манипуляциях для улучшения их качеств может стать обязательным для ювелиров. "Продавцы всячески пытаются избежать прямого указания на то, что камень искусственный, что это не бриллиант. Мы работаем над тем, чтобы в нормативке было требование обязательно указывать на бирке происхождение таких камней", – заявил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.
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192
40
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россия, финансы, москва, рф, юрий зубарев
РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РФ, Юрий Зубарев
06:05 12.02.2025
 
Эксперт рассказал, как отличить натуральный бриллиант от искусственного

В Пробирной палате рассказали, как отличить натуральный бриллиант от искусственного камня

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Каждый покупатель в ювелирном магазине в России может легко отличить натуральный бриллиант от выращенного в лаборатории искусственного камня, сравнив информацию на бирке с данными государственной информационной системы ГИИС ДМДК, заявил в интервью РИА Новости глава Пробирной палаты РФ Юрий Зубарев.
Он обратил внимание, что производители часто вставляют в ювелирные изделия вставки из недрагоценных камней. "Кто-то это указывает, а кто-то вообще предпочитает не упоминать и пишет на бирке – "бриллиант", крупными буквами, и мелкими – искусственный, или даже просто сокращенно "ис.". По большому счету это введение потребителя в заблуждение", – сказал глава ведомства.
Защитить права потребителей в этом случае поможет созданная в России Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов (ГИИС ДМДК).
"Первое, что должен сделать покупатель, чтобы не быть обманутым и не ошибиться - сличить информацию на бирке с информацией в ГИИС", - сказал Зубарев. Он пояснил, что на бирке каждого ювелирного украшения есть штрих-код, который можно проверить с помощью специального мобильного приложения ГИИС ДМДК. Без установки приложения проверить подлинность ювелирного изделия можно на сайте Пробирной палаты по 16-значному номеру на бирке.
"Если бриллиант натуральный, в системе будет отражена информация о характеристиках камня, его размер, количество граней. Но если он искусственный, то там будет написано "недрагоценные вставки", - пояснил Зубарев.
Он сообщил также, что в будущем размещение информации об искусственном происхождении камней или о манипуляциях для улучшения их качеств может стать обязательным для ювелиров. "Продавцы всячески пытаются избежать прямого указания на то, что камень искусственный, что это не бриллиант. Мы работаем над тем, чтобы в нормативке было требование обязательно указывать на бирке происхождение таких камней", – заявил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.
 
РОССИЯФинансыМОСКВАРФЮрий Зубарев
 
 
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