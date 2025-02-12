https://1prime.ru/20250212/peregovory-854887231.html
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:49+0300
2025-02-12T20:49+0300
2025-02-12T21:00+0300
политика
алексей пушков
переговоры
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/64/820916426_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_62a1c586db9e492db08715ba4d5eab9a.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так прокомментировал в своем Telegram-канале телефонный разговор лидеров российский сенатор Алексей Пушков.Отметив, что этот телефонный разговор "войдет в историю мировой политики и дипломатии", сенатор отметил: "Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам".По мнению Пушкова, в связи с телефонным разговором лидеров в Евросоюзе могут начаться срочные консультации о том, "как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном"."Переговоры (между РФ и США - прим. ред.), несомненно, будут очень сложными. Но начало положено", - заключил сенатор.
https://1prime.ru/20250212/putin-854886297.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/64/820916426_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_f664a82e717d3c7fa4daa4ce376234a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, Алексей Пушков, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
Пушков о разговоре Путина и Трампа: ЕС попытается сорвать наметившийся диалог
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так прокомментировал в своем Telegram-канале телефонный разговор лидеров российский сенатор Алексей Пушков.
Отметив, что этот телефонный разговор "войдет в историю мировой политики и дипломатии", сенатор отметил: "Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам".
По мнению Пушкова, в связи с телефонным разговором лидеров в Евросоюзе могут начаться срочные консультации о том, "как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном".
Песков рассказал, какие темы обсудили Путин и Трамп в телефонном разговоре
"Переговоры (между РФ и США - прим. ред.), несомненно, будут очень сложными. Но начало положено", - заключил сенатор.