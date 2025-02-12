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"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
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"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:49+0300
2025-02-12T21:00+0300
политика
алексей пушков
переговоры
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так прокомментировал в своем Telegram-канале телефонный разговор лидеров российский сенатор Алексей Пушков.Отметив, что этот телефонный разговор "войдет в историю мировой политики и дипломатии", сенатор отметил: "Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам".По мнению Пушкова, в связи с телефонным разговором лидеров в Евросоюзе могут начаться срочные консультации о том, "как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном"."Переговоры (между РФ и США - прим. ред.), несомненно, будут очень сложными. Но начало положено", - заключил сенатор.
https://1prime.ru/20250212/putin-854886297.html
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алексей пушков, переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, Алексей Пушков, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
20:49 12.02.2025 (обновлено: 21:00 12.02.2025)
 
"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Пушков о разговоре Путина и Трампа: ЕС попытается сорвать наметившийся диалог

© РИА Новости . Виталий АньковНЕ БРАТЬ!!!!
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так прокомментировал в своем Telegram-канале телефонный разговор лидеров российский сенатор Алексей Пушков.
Отметив, что этот телефонный разговор "войдет в историю мировой политики и дипломатии", сенатор отметил: "Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам".
По мнению Пушкова, в связи с телефонным разговором лидеров в Евросоюзе могут начаться срочные консультации о том, "как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном".
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"Переговоры (между РФ и США - прим. ред.), несомненно, будут очень сложными. Но начало положено", - заключил сенатор.
 
ПолитикаАлексей ПушковпереговорыВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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