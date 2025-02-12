https://1prime.ru/20250212/peregovory-854887231.html

"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ

"ЕС попытается сорвать". Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T20:49+0300

2025-02-12T20:49+0300

2025-02-12T21:00+0300

политика

алексей пушков

переговоры

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82091/64/820916426_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_62a1c586db9e492db08715ba4d5eab9a.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Украина и ЕС с ужасом воспримут контакты президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Евросоюз попытается сорвать наметившийся диалог. Так прокомментировал в своем Telegram-канале телефонный разговор лидеров российский сенатор Алексей Пушков.Отметив, что этот телефонный разговор "войдет в историю мировой политики и дипломатии", сенатор отметил: "Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам".По мнению Пушкова, в связи с телефонным разговором лидеров в Евросоюзе могут начаться срочные консультации о том, "как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном"."Переговоры (между РФ и США - прим. ред.), несомненно, будут очень сложными. Но начало положено", - заключил сенатор.

https://1prime.ru/20250212/putin-854886297.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей пушков, переговоры, владимир путин, дональд трамп