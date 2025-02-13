https://1prime.ru/20250213/ekonomika-854899335.html

Аналитики ЕФСР прогнозируют рост экономики России на 1,5% по итогам года

Аналитики ЕФСР прогнозируют рост экономики России на 1,5% по итогам года - 13.02.2025, ПРАЙМ

Аналитики ЕФСР прогнозируют рост экономики России на 1,5% по итогам года

Российская экономика, по-прежнему демонстрируя признаки перегрева, по итогам текущего года вырастет на 1,5%, прогнозируют аналитики Евразийского фонда... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T11:49+0300

2025-02-13T11:49+0300

2025-02-13T11:49+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российская экономика, по-прежнему демонстрируя признаки перегрева, по итогам текущего года вырастет на 1,5%, прогнозируют аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). "В этом году рост российской экономики по прогнозу фонда замедлится до 1,5% на фоне ужесточения финансовых условий и дефицита трудовых ресурсов", - считают они. "Российская экономика по-прежнему демонстрирует признаки перегрева: поквартальная динамика указывает на сохранение высокой экономической активности. Повышенный спрос, увеличение бюджетных расходов и высокие инфляционные ожидания продолжают влиять на динамику цен — по итогам 2024 года инфляция ускорилась до 9,5%, что существенно превышает целевой ориентир Банка России (4%). Повышение ключевой ставки охладило кредитование физических лиц, но корпоративный сегмент демонстрирует устойчивый рост", - поясняется в материалах фонда. В пятницу Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП РФ в 2024 году - экономика выросла на 4,1%. В сентябрьской версии макропрогноза Минэкономразвития исходило из того, что рост ВВП России в 2025 году составит 2,5%. По прогнозу Банка России, рост будет в пределах 0,5-1,5%. Также, по прогнозу фонда, рост экономики Казахстана составит 5%, а в 2026–2027 годах будет находиться вблизи 5%. Темпы роста экономики Армении в 2025–2027 годах стабилизируются вблизи потенциальных — около 5%. В перспективе фонд ждет замедление темпов роста киргизской экономики до 4–5% в условиях постепенного охлаждения внутреннего и внешнего спроса. Экономику Белоруссии ждет постепенное снижение темпов роста, и также в 2025–2027 годах аналитики ждут постепенного снижения темпов роста ВВП Таджикистана. ЕФСР - региональный финансовый механизм объёмом 8,513 миллиарда долларов, который был учреждён в 2009 году Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Россией, говорится на его сайте. Тем временем в Госдуму на ратификацию внесен протокол о внесении изменений в договор об учреждении ЕФСР, который предполагает придание фонду статуса отдельной международной финансовой структуры. Документ размещен в думской электронной базе.

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