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Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе
Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе - 13.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе
Выдачи ипотеки в России в январе текущего года достигли одних из самых низких показателей за несколько лет, в числе причин - ужесточение регулирования и высокая | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T05:55+0300
2025-02-13T05:55+0300
2025-02-13T05:55+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в январе текущего года достигли одних из самых низких показателей за несколько лет, в числе причин - ужесточение регулирования и высокая стоимость фондирования, сообщил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Снижение выдач во многом связано с ужесточением регулирования Банка России как в части макропруденциальных мер, так и в части норматива краткосрочной ликвидности. Кроме того, для банков стоимость фондирования выросла, маржинальность программ, в том числе с господдержкой, снизилась", - сказал он.
Согласно данным "Дом.РФ", за три недели января выдача ипотеки упала на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Мы рассчитывали на большую выдачу. Пока выдано только 12 тысяч кредитов. Январский показатель этого года один из самых низких за несколько лет. Это говорит о том, что и продажи жилья замедлятся… выдачи по льготным программам в январе тоже снизились, но меньшими темпами, на 60%. В основном выдается семейная ипотека - ставки по ней 6%", - отметил Гольдберг.
В 2024 году крупные банки часто заявляли о том, что лимиты по семейной ипотеке исчерпаны, и выдачи приостанавливаются, подчеркнул руководитель аналитического центра "Дом.РФ".
"В том числе с этим связано снижение выдач ипотеки в январе, потому что январь - такой месяц, когда в основном выдают кредиты, одобренные в декабре. В декабре многие банки не одобряли выдачу, потому что у них не было лимитов. Мы попали в такой круг. Сейчас проблема снята", - подытожил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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Недвижимость, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Дом.РФ, банк Россия, Банк России
Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе
Эксперт Гольдберг: выдача ипотеки в России в январе упала на 70%
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в январе текущего года достигли одних из самых низких показателей за несколько лет, в числе причин - ужесточение регулирования и высокая стоимость фондирования, сообщил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Снижение выдач во многом связано с ужесточением регулирования Банка России как в части макропруденциальных мер, так и в части норматива краткосрочной ликвидности. Кроме того, для банков стоимость фондирования выросла, маржинальность программ, в том числе с господдержкой, снизилась", - сказал он.
Согласно данным "Дом.РФ", за три недели января выдача ипотеки упала на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Мы рассчитывали на большую выдачу. Пока выдано только 12 тысяч кредитов. Январский показатель этого года один из самых низких за несколько лет. Это говорит о том, что и продажи жилья замедлятся… выдачи по льготным программам в январе тоже снизились, но меньшими темпами, на 60%. В основном выдается семейная ипотека - ставки по ней 6%", - отметил Гольдберг.
В 2024 году крупные банки часто заявляли о том, что лимиты по семейной ипотеке исчерпаны, и выдачи приостанавливаются, подчеркнул руководитель аналитического центра "Дом.РФ".
"В том числе с этим связано снижение выдач ипотеки в январе, потому что январь - такой месяц, когда в основном выдают кредиты, одобренные в декабре. В декабре многие банки не одобряли выдачу, потому что у них не было лимитов. Мы попали в такой круг. Сейчас проблема снята", - подытожил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.