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Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе

Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе - 13.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о снижении выдачи ипотеки в январе

Выдачи ипотеки в России в январе текущего года достигли одних из самых низких показателей за несколько лет, в числе причин - ужесточение регулирования и высокая | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T05:55+0300

2025-02-13T05:55+0300

2025-02-13T05:55+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в январе текущего года достигли одних из самых низких показателей за несколько лет, в числе причин - ужесточение регулирования и высокая стоимость фондирования, сообщил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Снижение выдач во многом связано с ужесточением регулирования Банка России как в части макропруденциальных мер, так и в части норматива краткосрочной ликвидности. Кроме того, для банков стоимость фондирования выросла, маржинальность программ, в том числе с господдержкой, снизилась", - сказал он. Согласно данным "Дом.РФ", за три недели января выдача ипотеки упала на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Мы рассчитывали на большую выдачу. Пока выдано только 12 тысяч кредитов. Январский показатель этого года один из самых низких за несколько лет. Это говорит о том, что и продажи жилья замедлятся… выдачи по льготным программам в январе тоже снизились, но меньшими темпами, на 60%. В основном выдается семейная ипотека - ставки по ней 6%", - отметил Гольдберг. В 2024 году крупные банки часто заявляли о том, что лимиты по семейной ипотеке исчерпаны, и выдачи приостанавливаются, подчеркнул руководитель аналитического центра "Дом.РФ". "В том числе с этим связано снижение выдач ипотеки в январе, потому что январь - такой месяц, когда в основном выдают кредиты, одобренные в декабре. В декабре многие банки не одобряли выдачу, потому что у них не было лимитов. Мы попали в такой круг. Сейчас проблема снята", - подытожил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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